 Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил на своей странице в Facebook стоматолог Артем Похил, информирует Цензор.НЕТ.

"Каким должно быть утро врача стоматолога? У нас сегодня такое, как на фото ниже!))", - написал он, разместив фото с передовой.

"Две бригады врачей-стоматологов, ассистентов приехали на недельную ротацию где-то под Широкино. Днепр-Львов-Одесса!! Поздравляем впервые на борту! И поэтому мы готовы в "двойном" объеме лечить наших защитников и нести наш флаг качественной и профессиональной стоматологии в ВСУ. И все это уже 5-й год подряд", - добавил Похил.

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