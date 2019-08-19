EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Общество
  232  1
Все про:медицина (1843) врачи (642) Донбасс (19181) операция Объединенных сил (1511)

 Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино. ФОТОрепортаж

Врачи-стоматологи и ассистенты оказывают медицинскую помощь бойцам на передовой в районе Широкино.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook стоматолог Артем Похил, информирует Цензор.НЕТ.

"Каким должно быть утро врача стоматолога? У нас сегодня такое, как на фото ниже!))", - написал он, разместив фото с передовой.

Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 01Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 02

"Две бригады врачей-стоматологов, ассистентов приехали на недельную ротацию где-то под Широкино. Днепр-Львов-Одесса!! Поздравляем впервые на борту! И поэтому мы готовы в "двойном" объеме лечить наших защитников и нести наш флаг качественной и профессиональной стоматологии в ВСУ. И все это уже 5-й год подряд", - добавил Похил.

Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 03Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 04Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 05

Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков: Быстро закончить войну на Донбассе не получится




Стоматологи на передовой: врачи из Львова, Днепра и Одессы приехали под Широкино 06

Источник: https://censor.net.ua/p3143605
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у бурятских шахтёров щас в тренде стоматология с самообслуживанием )
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх