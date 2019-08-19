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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:образование (1873) финансы (295) Гройсман (4846)

 "За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов", - Гройсман. ФОТОрепортаж

За последние годы в обновление образования в Украине были вложены более 7 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом  заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая конференцию "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы".

"За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов гривень. Через государственный фонд регионального развития, через субвенции социально-экономического развития у нас появились сотни и тысячи модернизированных, реконструированных или построенных садов и школ. Мы должны сделать так, чтобы единое образовательное пространство было сформировано. Решения проблем в сфере образования должны стать четким приоритетом на новый политический период, следующие 5 лет. Очень важно не останавливаться и продолжать все то, что уже было сделано", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по стандартам Новой украинской школы (НУШ) в этом учебном году будет учиться 1 млн детей.

Также он сказал, что со следующего года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, поэтому размер учительских зарплат возрастет от 20 до 70%.

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За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов, - Гройсман 01
За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов, - Гройсман 02
За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов, - Гройсман 03
За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов, - Гройсман 04

Источник: https://censor.net.ua/p3143589
 
 
 Топ комментарии
 
Это как и с дорогами. Результата нет - иди нахер.
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что значит иди ...? нетушки! хотелось бы видеть КУДА эти деньги пошли, в разрезе- куда, сколько, на что и тд.
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Это как и с дорогами. Результата нет - иди нахер.
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Ага, оно вложило, а на местах себе в карманы поразкладывали и ему немного перепало. До сих пор есть школы с туалетами на улице, полуразвалюхи и детей кормят некачественными продуктами, никто поставщиков не проверяет, Гройсман вообще все проверки поотменял, гадость такая.
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что значит иди ...? нетушки! хотелось бы видеть КУДА эти деньги пошли, в разрезе- куда, сколько, на что и тд.
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"хройсман только вышел, шоб поехать в херсон за арбузом" - о мог быть заголовок!! )))
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это чучело только ахметову, только за счет одного указа "вложило" около 2 миллиардов в год.
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Кругом одни евреи,мы точно в Украине?чи я щось проспав?
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Гройсман это жид фашистский, на гиляку суку.
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грося с нулями не ошибся? может 70 млрд?
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Какое враньё! Как и раньше, всё в школах делается за счёт родителей. Абсолно всё! Просто до последнего гвоздя.
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не знаю,кто и вочто вложил,но в Одессе в 111-й школе все сдерают с родителей.В начальных классах собирают по 300гр в месяц с каждого ученика,типа на хознужды.И при поступлению в школу взнос 3000гр.И в течении года еще собирают на всякую х....
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