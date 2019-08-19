 "За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов", - Гройсман. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая конференцию "Новая украинская школа: вызовы и перспективы образовательной реформы".

"За несколько лет в новую украинскую школу были вложены более 7 миллиардов гривень. Через государственный фонд регионального развития, через субвенции социально-экономического развития у нас появились сотни и тысячи модернизированных, реконструированных или построенных садов и школ. Мы должны сделать так, чтобы единое образовательное пространство было сформировано. Решения проблем в сфере образования должны стать четким приоритетом на новый политический период, следующие 5 лет. Очень важно не останавливаться и продолжать все то, что уже было сделано", - сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что по стандартам Новой украинской школы (НУШ) в этом учебном году будет учиться 1 млн детей.

Также он сказал, что со следующего года в Украине будет внедрена новая система оплаты труда педагогов, поэтому размер учительских зарплат возрастет от 20 до 70%.

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