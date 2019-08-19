 Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает в Facebook воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

"Демонстрационное выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" признано лучшим пилотажем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пилот первого класса Булавка в 15-минутном показе поразил зрителей выучкой, продемонстрировав фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя. Выступление украинской летчика публика сопровождала громкими аплодисментами.

Также на Цензор.НЕТ: Авиабригада ВМС совершенствовала летную подготовку и тренировалась уничтожать условную подводную лодку, - Минобороны. ВИДЕО

Это уже вторая подряд победа Булавки - в международном авиапоказе "Royal International Air Tattoo", который проходил в июле в городе Фейрфорд (Великобритания) на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.

Подполковник 831-й бригады тактической авиации, базирующейся в Миргороде на Полтавщине, Юрий Булавка - ученик многократного победителя авиашоу в Европе полковника запаса Александра Оксанченко.



