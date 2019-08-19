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 Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше. ФОТОрепортаж

Выступление украинского летчика Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 признали лучшим пилотажем на авиапоказе в польском городе Гдыня.

Об этом сообщает в Facebook воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

"Демонстрационное выступление украинского летчика подполковника Юрия Булавки на боевом истребителе Су-27 в польском городе Гдыня на авиашоу "Gdynia Aerobaltik 2019" признано лучшим пилотажем", - сказано в сообщении.

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 01Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 02Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 03

Отмечается, что пилот первого класса Булавка в 15-минутном показе поразил зрителей выучкой, продемонстрировав фигуры высшего пилотажа и маневренность боевого истребителя. Выступление украинской летчика публика сопровождала громкими аплодисментами.

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 04Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 05

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Это уже вторая подряд победа Булавки - в международном авиапоказе "Royal International Air Tattoo", который проходил в июле в городе Фейрфорд (Великобритания) на боевом самолете-истребителе Су-27 он показал лучший сольный пилотаж.

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Подполковник 831-й бригады тактической авиации, базирующейся в Миргороде на Полтавщине, Юрий Булавка - ученик многократного победителя авиашоу в Европе полковника запаса Александра Оксанченко.

Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 07
Украинский летчик показал высший пилотаж на авиашоу в Польше 08

Источник: https://censor.net.ua/p3143584
 
   
 Топ комментарии
 
Булавке-здоровья и долгой успешной службы на благо Украины!
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Да куда там! Жить тоже трагично - все умрем.
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Молодец, наши летчики лучшие, но мне эти авиашоу не нравятся из-за частых трагедий на них, вспомнила в западной Украине трагедию с гибелью массы людей. Не стоит брать участие в этих шоу.
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Жалко, потому что если бы мне , то меньше было бы трагедий.
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Да куда там! Жить тоже трагично - все умрем.
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Не интересует. Высший пилотаж должна показать команда Зеленского. В политике. Это главное. Иначе все полеты закончаться. И плавания.
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Булавке-здоровья и долгой успешной службы на благо Украины!
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Он не мог быть не лучшим. Там был только один самолёт такого класса. Зайдите на официальный сайт мероприятия и почитайте программу шоу. И если сравнивать формацию АН - 2 или высший пилотаж на СУ - 31 с мощью СУ - 27 - то понятно, что полёты этого мощного самолёта будут самыми зрелищными, самыми громкими, самыми впечатляющими. Чтобы было понятно, представьте шоу на скутерах и мопедах, а потом приедет такой Honda CBR 1100XX Blackbird. Конечно все окуеют...
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