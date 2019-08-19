 Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе встречи стороны обсудили достижения оборонной реформы Украины и необходимость дальнейшего развития и реформирования оборонного ведомства и Вооруженных Сил для достижения совместимости с НАТО.
Министр обороны отметил, что много сделано за последние годы, учитывая открытую вооруженную агрессию Российской Федерации на Востоке страны.
"Нужно дальше развивать сектор безопасности и обороны, правильно оценивать существующие угрозы и собственные способности. Выражаю слова благодарности стратегическим советникам за последовательное и эффективное сотрудничество в реформировании оборонного ведомства, а также за поддержку Украины в нелегкие времена для нашей страны" - отметил Полторак.
https://www.ukrvideo.net/main/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D0%BB-%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA-18991/
1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн., а не 300 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.
У меня два проверочных вопроса:
1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..
Пардон, марша.
Олексій Арестович