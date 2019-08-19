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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины. ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 августа, министр обороны Украины Степан Полторак вместе с начальником Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Русланом Хомчак провели встречу со стратегическими советниками высокого уровня от государств-членов НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили достижения оборонной реформы Украины и необходимость дальнейшего развития и реформирования оборонного ведомства и Вооруженных Сил для достижения совместимости с НАТО.

Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 01

Министр обороны отметил, что много сделано за последние годы, учитывая открытую вооруженную агрессию Российской Федерации на Востоке страны.

"Нужно дальше развивать сектор безопасности и обороны, правильно оценивать существующие угрозы и собственные способности. Выражаю слова благодарности стратегическим советникам за последовательное и эффективное сотрудничество в реформировании оборонного ведомства, а также за поддержку Украины в нелегкие времена для нашей страны" - отметил Полторак.

Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 02
Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 03
Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 04
Полторак и Хомчак обсудили со стратегическими советниками стран НАТО достижения оборонной реформы Украины 05
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3143570
 
   
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а шо там опсуждати? вся реформа в двух словах: пєрєстать стрилять
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а шо там опсуждати? вся реформа в двух словах: пєрєстать стрилять
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+ подразумевается: "бабы еще нарожают". ((((((((((
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То хомчак- іловайський так і зазначить, чи буде хвалитися чужими здобутками? І до речі... Що там зі свинарчуками? Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України - Цензор.НЕТ 8615 Звинувачення зняті?
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Напевно обговорювали тенісні ракетки. Бо при "перемир'ї" лише так можна відповідь сепаратистами дати - відбити те, що летить у наших.
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Метания ЗЕ по поводу Парада

1. Сначала плохой Порошенко устраивает парад за «...300 млн гривен».
2. Потом мы отменяем плохой парад Порошенко и обещаем раздать эти деньги на премии военным.
3. Потом мы отменяем парад.
4. Потом мы восстанавливаем парад, но он как бы не «парад», а марш.
5. Потом мы вставляем в марш «ветеранов».
6. Потом мы назначаем «ветеранами» действующих военнослужащих.
7. Потом действующих военнослужащих привозим на территорию НТКУ «Антонов» - традиционное место подготовки парадов при проклятых попередниках.
8. Потом военнослужащие, под руководством клипмейкера и режиссера, которому заглядывают в рот генералы и полковники (наша каста, наша гордость!), начинают репетировать то, чем мучал «бедных военнослужащих» скверный режим Порошенко - движение парадными коробками, вместо «просто, по-человечески, пройти». Т.е. чистый парад, но как бы не парад, марш.
9. Потом выясняется, что плохой парад Порошенко стоил 31 млн., а не 300 млн.
10. Потом выяснятся, что обещанных президентом премий военнослужащим не будет.

У меня два проверочных вопроса:

1. Как Вы думаете, уважаемый соотечественник, есть ли у этих людей стратегическое мышление?..
2. Как Вы думаете, будут ли иные вопросы, как-то: урегулирование на Донбассе, реформа экономики и децентрализация решать в ином стиле, нежели организация парада?..

Пардон, марша.

Олексій Арестович
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Такиую встречу лучше провести на полигоне , с показательньім испьітательньім пуском новой ракетьі средней дальности. Имхо
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в смысле.....!!!!???? я думал армия разворовывается... а она оказывается реформировалась...
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