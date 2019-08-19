 Преподавателя Харьковского института танковых войск уличили в любви к "русскому миру". ФОТО

С такими обвинениями против Бондарева выступили авторы страницы "Зрадники військової присяги ХІТВ" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. Они обнаружили аккаунт Бондарева в "Одноклассниках" и опубликовали скриншоты его лайков и репостов.
"Человек, который учит офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе в течение 5 лет, имеет устойчивую антиукраинскую позицию, является ярым сторонником "русского мира", аннексии Крыма, увлекается российскими военными и представителями террористических организаций "ЛДНР", скорбит по погибшим боевиками и российскими оккупантами, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины, одним словом, все годы работает на информационную составляющую российских оккупантов в социальной сети Одноклассники и распространяет эти материалы", - пишут авторы страницы.
Авторы страницы призывают руководство Харьковского института танковых войск в лице полковника Александра Серпухова и ученого совета сделать выводы из указанных фактов.
"Из легендарного Харьковского танкового был выпущен не один Герой Украины, сотни орденоносцев и офицеров, отмеченных Государственными наградами, десятки офицеров отдали свои жизни за Украину, и надеемся, что мы не дадим опорочить их Героические поступки одним из случаев обычного малоросса, или сторонника врагов", - добавили авторы страницы.
Также на Цензор.НЕТ: "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов "ЛНР" в 2016-м. ВИДЕО
Также на Цензор.НЕТ: Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко, призывавшую к отделению Донбасса от Украины и хранившую дома взрывчатку. ВИДЕО
Все же "первая столица".
А в Киеве откуда такой мусор?
Это потомки Муравьева расстреливавшего киевлян?
От такі ІУДИ - палковніки і здавали....І скільки ще, таких гнид «палковніков» дрочать на рашку і *****...
Перед строєм курсантів зірвати погони з цієї ІУДИ ЗАПАСУ, перевдягнути у робу гавнососа, і ногою під сраку, з училища, пенсії, на «родіну» !
Скільки у нас дійсно бойових офіцерів, що пройшли АТО і довели свою відданість Україні в боях з русскіми оккупантами...
Так ні, не найшли краще, як знайти старпера україноненависника...
вот вам и информационная война... нет слов!
а оценку его суждений все же дать следует...есть же в Харькове... СБУ...или там такие же???
склонным к тому же к нацизму - преподавать нашим студентам.
Її питання до козлолупого : «А чим у вас камера заляпана?»
Яніночка Соколова та Марійка Мадзігон - дві найгарніші дівчинки-блогерки 😍😍😍
Де написано що заборонено "лайкати" в інтернеті чи висловлювати комусь свою прихильність або антипатію? А закликів до сепаратизму чи зміни державних кордонів України я щось там не помітив.
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в Донецкой области Украины в августе 2014 года, пишет The Guardian.
https://youtu.be/AYh5RsaRznA
Эти доказательства будут приложены к делу, которое будет рассматриваться Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
"Поскольку Россия отрицает любую причастность, ключевой задачей в ходе судебных дел является установление ответственности Москвы, не вызывающее сомнений. По этой причине Европейский центр защиты прав человека (European Human Rights Advocacy Centre), который помогает заявителям подать иск, поручил Forensic Architecture собрать убедительные доказательства причастности России к боям под Иловайском"....
«2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої».
Ч.ч. 1-2 ст. 110 КК:
«Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої».
А "лайки" це ще нічого не значить.
Зараз він скаже що в нього на якомусь "компі" автоматично зберігся пароль. І хто там що робив на його "акаунті" - йому не відомо.
В таких справах потрібна конкретика, а не емоції.
І ця "інфа" - підстава для підвищеної уваги СБУ до даного препода, і не більше.
А тут лише дії які можуть вказувати на схильність даної людини вчинити цей злочин.
От тому і потрібна підвищена увага.
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Ст. 94 КПК України називає приводи або джерела, із яких вказані особи дізнаються про скоєний злочин або про підготовку до скоєння злочину. Ними є:
- заяви громадян, організацій, установ, посадових осіб;
- повідомлення представників влади, громадськості та окремих громадян, які затримали підозрюваного на місці скоєння злочину або з речовими доказами;
- явка з повинною;
- повідомлення в засобах масової інформації;
- безпосереднє виявлення органами дізнання, слідчим, судом, прокурором ознак злочину.
Важливим моментом для порушення кримінальної справи є попередження особи, що зробила заяву, про кримінальну відповідальність за свідомо неправдивий донос. За заявою складається протокол, в якому зазначається місце, час подання заяви, повне найменування органу, посадової особи, яка прийняла заяву, прізвище, ім'я, по батькові заявника, підписка про те, що особа була попереджена про відповідальність за неправдивий донос. Потім викладається зміст заяви із зазначенням усіх відомих обставин справи та доказів. Протокол підписують заявник та особа, що його склала. Всі письмові заяви завжди повинні бути підписані особами, що їх зробили, інакше заяви вважаються анонімними. Закон установлює, що анонімні заяви теж можуть перевірятися, але питання про порушення кримінальної справи вирішується не за ними, а за результатами перевірки, на що потрібен час.
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Я совсем не психолог, но я через 10 секунд общения вижу, кто передо мной укроп или колорад.
Как такой чмырь мог преподавать в военном ВУЗе?
напротив меня сидел генерал с нашивками танкового училища
он по мобиле давал указания относительно голосования за Януковича/Ющенко своему заму
и что интересно: он говорил о ГОЛОСОВАНИИ В ШКОЛАХ - курсанты должны и.т.д. - типа проголосовать
я так понимаю, что в этих "училищах" мало что изменилось
преподы - за путлера, а молодёжь - за Украину