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 23-летний военнослужащий под действием амфетамина застрелил соседа по общежитию в Киевской области. ФОТО (обновлено)

В Броварском районе Киевской области 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию. Мужчина задержан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области

Трагедия произошла вчера, 18 августа, в с. Залесье Броварского района.

"Между двумя мужчинами, которые совместно проживали в общежитии произошел конфликт. Тогда, злоумышленник совершил четыре выстрела в сторону оппонента. Одна из пуль попала потерпевшему в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в реанимации", - сказано в сообщении.

По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больницы.

"Протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина", - добавил Лысенко.

23-летний военнослужащий под действием амфетамина застрелил соседа по общежитию в Киевской области 01

Как отметили в полиции, в результате осмотра места происшествия было обнаружено и изъято кустарно изготовленное оружие, как вещественное доказательство, а также одежда со следами вещества бурого цвета. Они будут направлены в соответствующие экспертизы.

23-летний военнослужащий под действием амфетамина застрелил соседа по общежитию в Киевской области 02
Фото: Лысенко/Facebook

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Злоумышленник, 23-летней военнослужащий, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.  Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3143551
 
 
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погана новина. але нафіга військовослужбовцю самопал? чи він в альтернативному війську служить?
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Ага. В самом, что ни есть- альтернативном. Сражается с глюками. Хотя, похоже, что он уже отвоевал.
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Тепер Хомчак і Кравченко повідомлятимуть лише про небойові втрати... Про бойові - сцуть.
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просили сообщать о всех небоевых потерях - Цензор решил так и сделать
заманаемся читать и расстраиваться
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Должен ИИ отслеживать ситуацию в войсках на основе опросов.Они в Раде собираются внедрить.а его надо во всех силовых ведомствах внедрять,От полиции и до верховного суда.Вариантов опроса много ,раз в месяц опросник заполнил на 100 вопросов по быстрому и ИИ отловит на брехне и укрывательстве.
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какая грязь и бардак там - жуть. Армия вся такая?
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