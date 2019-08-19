 23-летний военнослужащий под действием амфетамина застрелил соседа по общежитию в Киевской области. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области
Трагедия произошла вчера, 18 августа, в с. Залесье Броварского района.
"Между двумя мужчинами, которые совместно проживали в общежитии произошел конфликт. Тогда, злоумышленник совершил четыре выстрела в сторону оппонента. Одна из пуль попала потерпевшему в грудь. От полученных травм 29-летний мужчина скончался в реанимации", - сказано в сообщении.
По словам пресс-секретаря ГПУ Андрея Лысенко, один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу. От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больницы.
"Протоколом медицинского освидетельствования подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина", - добавил Лысенко.
Как отметили в полиции, в результате осмотра места происшествия было обнаружено и изъято кустарно изготовленное оружие, как вещественное доказательство, а также одежда со следами вещества бурого цвета. Они будут направлены в соответствующие экспертизы.
Злоумышленник, 23-летней военнослужащий, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Дарницкого гарнизона открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.
заманаемся читать и расстраиваться