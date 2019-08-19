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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На выезде из пгт Чернобай (Черкасская обл.) между автомобилем "Daewoo Lanos" и рейсовым автобусом "Богдан" произошла авария, вследствие чего три человека погибли и еще девять получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

"В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция 01
В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция 02
В результате ДТП на Черкасщине погибли три человека, девять травмированы, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3143550
 
 
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Может хватит делать эти жалкие консервные банки и начать выпускать либо нормальную технику либо закупать за рубежем - уже год стараюсь на этом овне не ездить и Вам не советую!
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Нужно посадить собственников авто и автобуса...они виновны в аварии...водилы тут не причем...
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