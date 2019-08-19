 Бывший военнослужащий сбывал бандитам в Одесской области оружие и боеприпасы, украденные из в/ч в районе проведения ОС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель региона бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области", - сказано в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника были изъяты пистолеты "Маузер" и "Экол", почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие. По информации СБ Украины изъятые боеприпасы были украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены его сообщниками в Одессу для реализации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший "товар" местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу. Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.