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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1258) оружие (3738) СБУ (13742)

 Бывший военнослужащий сбывал бандитам в Одесской области оружие и боеприпасы, украденные из в/ч в районе проведения ОС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ в рамках борьбы с незаконным оборотом средств поражения разоблачили в Одесской области сбыт нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель региона бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области", - сказано в сообщении.

Бывший военнослужащий сбывал бандитам в Одесской области оружие и боеприпасы, украденные из в/ч в районе проведения ОС, - СБУ 01

Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника были изъяты пистолеты "Маузер" и "Экол", почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие. По информации СБ Украины изъятые боеприпасы были украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены его сообщниками в Одессу для реализации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Торговец оружием и боеприпасами, сбывавший "товар" местному криминалитету, задержан на Виннитчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу. Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

Бывший военнослужащий сбывал бандитам в Одесской области оружие и боеприпасы, украденные из в/ч в районе проведения ОС, - СБУ 02

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Бывший военнослужащий сбывал бандитам в Одесской области оружие и боеприпасы, украденные из в/ч в районе проведения ОС, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3143544
 
   
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Из зоны ООС на фото ничего нет, кроме одного патрона.
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Может ещё рагульный совецкий штык 6Х4.
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а от в ізраїлі, жодна людинаніколи не зробить і пів кроку чогось, що може нашкодити її країні.
це я до того срачу про україно-ізраїльську зустріч .
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"- Да! - шептал Остап. - ...- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада ...- Я дам вам парабеллум...."
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Маузер, самопальные патроны, Экол)))). разве только штык-нож можно связать с АТО.
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Помнится , в старой Японии населению запрещалось иметь ножи .
На деревню выделялся один нож , он привязывался к столбу для пользования , причём выделялся специально обученный человек для наблюдения за порядком , чтобы чего лишнего не отрезали .
Позже , при оккупации Филиппин , японцы ввели это правило для местного населения .
Во избежание .
Если бы не сложности , боюсь и наша власть с удовольствием повторила бы этот опыт .
Нахрена рабам ножи ???
Ведь мы ещё не доросли ...
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Молодцы. Хотя я считаю этим должен заниматься специальное управление по борьбе с незаконным оборотом оружия при Национальной полиции Украины. Так как у СБУ много работы непосредственно связанной с поиском российской агентуры в Украине.
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Опять пыль в глаза пару газовиков и ножи.. Колишній військовослужбовець збував бандитам в Одеській області зброю і боєприпаси, вкрадені з в/ч у районі проведення ОС, - СБУ - Цензор.НЕТ 6146
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