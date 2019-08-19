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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Житомирщина (729) задержание (5472) иностранец (281) Нацполиция (9931)

 В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция. ФОТОрепортаж

В Коростене, в Житомирской области правоохранители задержали иностранца, который похитил и эксплуатировал 25-летнюю украинку.

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает Цензор.НЕТ.

"В Коростене полицейские вместе с сотрудниками УСБУ региона под процессуальным руководством прокуратуры задержали 45-летнего иностранца за похищение и эксплуатацию украинки. Задержание провели бойцы спецподразделения ГУНП Житомирской области, которые вмешались в ситуацию очень вовремя: мужчина как раз приставил к спине девушки пистолет, заставляя ее следовать за ним", - написал Печененко.

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Он добавил, что около месяца назад иностранец, взяв в заложники мать, заставил 25-летнюю женщину пересечь границу Украины и определенное время удерживал ее по месту жительства, постоянно эксплуатируя.

В начале августа женщине удалось вернуться домой и она сразу обратилась в полицию.

"По украинскому законодательству за такие действия иностранцу грозит до 15 лет заключения. Также полицейские имеют сведения о сообщнике задержанного, в настоящее время устанавливается его местонахождение", - отметил начальник областной полиции.

В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 01
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 02
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 03
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 04
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 05
В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3143527
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапец приехал по приглашению зебилов получать гражданство
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Ловко йому футболку натягли на голову.))
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но, не смотря на личнось и акцент,
его там обозвали голодранцем,
который притворился, дескать, иностранцем
и заявлял, что, дескать, он - агент
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Кацапец приехал по приглашению зебилов получать гражданство
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Напоминает рассказ про дебилок. Как можно баб просто заставить, что-то делать ? Не говоря уже о сексе. Да и кому нужен такой секс по принуждению. Таким же дебилам.
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Точно так же как выбивают признания из здоровенных мужиков... А здесь ещё и угрозы матери. Вы, как я погляжу, с Луны упали. На земле лежит здоровенный лось, такой если ударит мало не покажется, а 25 летняя девушка не Рэмбо, вообще- то.
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но, не смотря на личнось и акцент,
его там обозвали голодранцем,
который притворился, дескать, иностранцем
и заявлял, что, дескать, он - агент
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Я так думаю що це "реформатор-антикорупціонер" з охвістя Саакашвілі. У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція - Цензор.НЕТ 566
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Ну, теперь его очередь эксплуатироваться... У Коростені затримано іноземця, який викрав громадянку України, - поліція - Цензор.НЕТ 3805
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Іноземець з ліцом кавказької національності?
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Ловко йому футболку натягли на голову.))
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никогда не подумал бы, что слово "трахать" можно заменить "заняться эксплуатацией". Отличное сравнение....
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Акуратненько хлопці спрацювали... Окуляри цілі залишились))
Хоч і лежат на асфальті...
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Мутнява історія. Схоже, тут якесь хворе кохання.
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мужчина как раз приставил к спине девушки пистолет, заставляя ее следовать за ним", - написал Печененко.Источник:

или она шла задом наперед,
или ему уже кто-то, когда-то ноги вправил задом наперед
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Картинки хорошие. Задержание граждан соседних и других государств за преступления в Украине должно вот так вот и выглядеть.
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Який инастранец, хачик або сопрєдєльний москалюга. Якщо в Житомирі, то баба їздила в рашку на заробітки і щось там накосячила та змушена відробляти. Житомирщина і Чернігівщина промоскальскі регіони, вата на ваті, москалям там краще як в рашці, гуманніше ставляться до них як в рідному кацапстані.
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багато росіян зараз знаходяться у збудженому стані у зв'язку з бажанням Зе надавати спрощене громадянство України. Навіть у Москві та Красноярську!
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