 В Коростене задержан иностранец, который похитил гражданку Украины, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко, передает Цензор.НЕТ.

"В Коростене полицейские вместе с сотрудниками УСБУ региона под процессуальным руководством прокуратуры задержали 45-летнего иностранца за похищение и эксплуатацию украинки. Задержание провели бойцы спецподразделения ГУНП Житомирской области, которые вмешались в ситуацию очень вовремя: мужчина как раз приставил к спине девушки пистолет, заставляя ее следовать за ним", - написал Печененко.

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Он добавил, что около месяца назад иностранец, взяв в заложники мать, заставил 25-летнюю женщину пересечь границу Украины и определенное время удерживал ее по месту жительства, постоянно эксплуатируя.

В начале августа женщине удалось вернуться домой и она сразу обратилась в полицию.

"По украинскому законодательству за такие действия иностранцу грозит до 15 лет заключения. Также полицейские имеют сведения о сообщнике задержанного, в настоящее время устанавливается его местонахождение", - отметил начальник областной полиции.











