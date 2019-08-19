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 Мигранты из Африки и Азии пытались попасть в Венгрию через Украину, - Госпогранслужба. ФОТО

Четырех нелегальных мигрантов, которые пытались незаконно попасть в Венгрию, задержали сегодня ночью пограничники отделения "Косино" Мукачевского отряда".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Во время патрулирования пограничный наряд неизвестных заметил вблизи границы. Злоумышленники именно пытались преодолеть заградительный забор. Законные требования пограничников нарушители проигнорировали, а потому военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. За 25 метров от госграницы наряд задержал четырех мужчин без документов. Предварительно установлено, что двое из них являются гражданами Сомали, один Судана и еще один - гражданин Йемена, - говорится в сообщении.

В ходе дальнейшей проверки установлено, что двое из них учились в одном из украинских вузов. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к незаконному путешествию иностранцев.

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Мигранты из Африки и Азии пытались попасть в Венгрию через Украину, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3143523
 
 
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В Украину даже негры не хотят...Докерувались....
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Пять лет очковтиратель очки втирал,про перемоги экономични. Про гения гонтарчиху. Итог - негры мимо пролетают ))
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Не члены маленькие,а дыры большие.
Особенно после ЧМ у наших шлюх Наташ .
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В Венгрии жизнь для беженцев лучше, чем в Украине....((((
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