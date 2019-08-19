 Водитель такси вылетел на встречку и врезался в столб вблизи Гостомеля: погибла пассажирка, двое мужчин госпитализированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Как инфорует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.
ДТП случилась в 16:29.
На видео видно, что перед въездом в Гостомель Renault выскочил на обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.
Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира. К сожалению, женщина-пассажир скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.
На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предполагает до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, ранее сообщиловсь, что в субботу, 17 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошла авария с участием двух автомобилей. Рядом со станцией метро "Харьковская" столкнулись Toyota и Kia. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Больше никто не пострадал.
это если не говорить о том, что это запрещено в принципе!
тварь, убила молодую девушку.
p.s. надеюсь парень\муж\отец - проведает дятла в больничке.
хоть и очень похожа
точно также и нас с женой вёз с отдыха таксист на вокзал. При выезде на трассу стояла пробка на несколько км так оно даун выехало на встречку через сплошную и поехало пару км по встречке а когда появилась встречка - вырулил влево и проехал метром 100 по обочине!!!!!
в машине был я, жена и два ребенка 6 лет и 9 месяцев (вся семья), сказать, что я ах*ул - ничего не сказать, по приезду готов был убить тварь.
шо попало
відео з перших секунд уважно подивись і на розмітку! Там ж ліва смуга закінчується! Це ж який ідіот таке на швидкісній трасі вимальовує? І, гарантовано, ні знаків ні стрілок напевно нема, що смуга закінчується. Або водій автобуса повний дебіл чи відморозок.
В ночь на 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области России 16-летний Тимерлан Камалетдинов топором зарубил всю свою семью.----------------------------------------------------Отак ото! Какой же рускей а без топора?!?!
Чоловік зарубав свою дружину сокирою і намагався повісити 2-річного сина. У Запоріжжі дворічний хлопчик, якого намагалися повісити, дві доби перебував із тілами мертвих батьків у замкненій квартирі. 33-річний чоловік зарубав сокирою дружину й намагався повісити свою дитину. Коли йому це не вдалося, вбивця поліз у зашморг сам. За попередніми даними, трагедія сталася через ревнощі та безгрошів'я.
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Какие то чеченцы за рулём, управляют по навигатору, не знают города
Пользуюсь только, если нужна справка для бухгалтерии
Есть и более качественный сервис и намного дешевле, но их квитанции бухгалтера не принимают
лучше бы не объезжал знак, а стукнулся в него, может и жертв не было бы
я сказав водієві---Микола у тебе двоє дітей..більше ексцесів не було