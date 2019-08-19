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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5704) Нацполиция (9931) Гостомель (5)

 Водитель такси вылетел на встречку и врезался в столб вблизи Гостомеля: погибла пассажирка, двое мужчин госпитализированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

18 августа в Киеве на Гостомельском шоссе автомобиль Renault Logan службы такси Uklon врезался в столб. Погибла женщина, еще двое мужчин госпитализировали в больницу.

Как инфорует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

ДТП случилась в 16:29.

На видео видно, что перед въездом в Гостомель Renault выскочил на обочину и вылетел на полосу встречного движения. Машина в заносе врезалась в столб и после этого улетела в кювет.

Прибывшие на место врачи госпитализировали водителя и мужчину-пассажира. К сожалению, женщина-пассажир скончалась на месте. На вид погибшей около 25-27 лет.

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На месте работал экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Как позже сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области по факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель такси вылетел на встречку и врезался в столб вблизи Гостомеля: погибла пассажирка, двое мужчин госпитализированы 01

Санкция статьи предполагает до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Водитель такси вылетел на встречку и врезался в столб вблизи Гостомеля: погибла пассажирка, двое мужчин госпитализированы 02

Напомним, ранее сообщиловсь, что в субботу, 17 августа, в Киеве на проспекте Бажана произошла авария с участием двух автомобилей. Рядом со станцией метро "Харьковская" столкнулись Toyota и Kia. Одному из водителей понадобилась помощь медиков. Больше никто не пострадал.

Источник: https://censor.net.ua/p3143522
 
 
 Топ комментарии
 
Обгонял по обочине.... Олень.
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а на заднеприводных - тем более.
это если не говорить о том, что это запрещено в принципе!
тварь, убила молодую девушку.
p.s. надеюсь парень\муж\отец - проведает дятла в больничке.
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Опережение по обочине (часто неправильно называемый "обгон справа") - грубое нарушение ПДД, часто приводящее к авариям. Когда низколетящий над обочиной вдруг видит впереди яму или дорожный знак (как в данном случае) и пытается резко и в опасной близости выскочить перед другим авто на проезжую часть.
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Не можна на передньоприводних машинах чіпляти обочину ((
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а на заднеприводных - тем более.
это если не говорить о том, что это запрещено в принципе!
тварь, убила молодую девушку.
p.s. надеюсь парень\муж\отец - проведает дятла в больничке.
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Типичный зебил
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таксист это другая ...
хоть и очень похожа
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срань рошеновская, ты уверен что это не твой единомышленник ???
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Опережение по обочине (часто неправильно называемый "обгон справа") - грубое нарушение ПДД, часто приводящее к авариям. Когда низколетящий над обочиной вдруг видит впереди яму или дорожный знак (как в данном случае) и пытается резко и в опасной близости выскочить перед другим авто на проезжую часть.
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вот так вот... тварь конченая.

точно также и нас с женой вёз с отдыха таксист на вокзал. При выезде на трассу стояла пробка на несколько км так оно даун выехало на встречку через сплошную и поехало пару км по встречке а когда появилась встречка - вырулил влево и проехал метром 100 по обочине!!!!!
в машине был я, жена и два ребенка 6 лет и 9 месяцев (вся семья), сказать, что я ах*ул - ничего не сказать, по приезду готов был убить тварь.
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Піпець ... В нас за таку движуху забирають посвідчення і надовго , а шо б вернути треба пройти Ідіотен тест котрий ніхто з першого разу не проходить та взагалі це головняк ще той, я вже не кажу за попандос на бабло
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водила олень конечно, но атобусник, *****, ехал бы или в левом или в правом ряду...
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Автобус його підрізав, зачепив, кинув на узбіччя - в результаті таксі просто крутануло аж на зустрічну. А та тварюка в автобусі навіть не зупинилась.
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залиште й мені трохи ... то Ви все це по цьому відео побачили?!
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внимательно смотрите видео второй ряд для движения появляется только после места аварии , автобус едет по единственной полосе.
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Лівий ряд є і ДО місця аварії! То так лівий поворот дорожники організували, придурки. Лівий ряд закінчується, острівець, а потім знову з*являється для повороту. Це якийсь ідіот таке видумав, щоб додаткову смугу зекономити для об*їзду справа. І смуги вужчими роблять, і додаткові смуги на поворотах обрізають, і узбіччя відбійниками на рівні вітрового, щоб авто на них нанизувались... Реформатори, пілять.
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Пілять! Так то ж автобус його підрізав! Перелаштовувався з лівого ряду в правий, бо дебіли асфальт порозмальовували, ліва смуга різко закінчилась, от і результат. Таксист тут зовсім не винен, а автобус поїхав собі далі
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Не там тицьнув, повторю.
відео з перших секунд уважно подивись і на розмітку! Там ж ліва смуга закінчується! Це ж який ідіот таке на швидкісній трасі вимальовує? І, гарантовано, ні знаків ні стрілок напевно нема, що смуга закінчується. Або водій автобуса повний дебіл чи відморозок.
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там стало появляться две полосы, автобус не перестроился и ехал посередине, таксюк предполагал что автобус уйдет влево а он по правой обгонит, так тот дебил еще и цепанул его (на видео плохо видно)
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gazeta.ua/ru/articles/world-life/_ne-poschadil-nikogo-16letnij-paren-zarubil-vsyu-semyu-i-pokonchil-s-soboj/922470

В ночь на 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области России 16-летний Тимерлан Камалетдинов топором зарубил всю свою семью.----------------------------------------------------Отак ото! Какой же рускей а без топора?!?!
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Мля, та в порошенківсько-ахметівсько-коломойській Україні та сама порохня...
Чоловік зарубав свою дружину сокирою і намагався повісити 2-річного сина. У Запоріжжі дворічний хлопчик, якого намагалися повісити, дві доби перебував із тілами мертвих батьків у замкненій квартирі. 33-річний чоловік зарубав сокирою дружину й намагався повісити свою дитину. Коли йому це не вдалося, вбивця поліз у зашморг сам. За попередніми даними, трагедія сталася через ревнощі та безгрошів'я.
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відео з перших секунд уважно подивись і на розмітку! Там ж ліва смуга закінчується! Це ж який ідіот таке на швидкісній трасі вимальовує? І, гарантовано, ні знаків ні стрілок напевно нема, що смуга закінчується. Або водій автобуса повний дебіл чи відморозок.
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Спеціально для альтернативно-обдарованих
Водій таксі вилетів на зустрічну смугу і врізався в стовп поблизу Гостомеля: загинула пасажирка, двоє чоловіків госпіталізовані - Цензор.НЕТ 8492
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В уклон идут все, кто не смог найти работу в другом такси, туда берут всех подряд, зеков, наркоманов, алкашей, бомжей и даже если бы пришел шимпанзе, то и его бы посадили за руль. Берегите свою жизнь.
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Uber - такое же гавно.
Какие то чеченцы за рулём, управляют по навигатору, не знают города
Пользуюсь только, если нужна справка для бухгалтерии
Есть и более качественный сервис и намного дешевле, но их квитанции бухгалтера не принимают
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Водила Газели отмороженный наглухо!!! Водій таксі вилетів на зустрічну і врізався в стовп поблизу Гостомеля: загинула пасажирка, двоє чоловіків госпіталізовані - Цензор.НЕТ 3896
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нет там обочины. там убитая грунтовка, по которой можно ехать 10-20км максимум.
лучше бы не объезжал знак, а стукнулся в него, может и жертв не было бы
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На этой трассе нет официально двух полос движения. Есть одна и широкая обочина.
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Не обочина, а как я понимаю полоса для общественного транспорта
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Обоже. Забудьте слова "как я понимаю", сідаючи за кермо, а керуйтеся виключно ПДР. В тому місці немає ані знаків, ані розмітки, яка б вказувала на смугу для руху громадського транспорту. Широке узбіччя - це просто широке узбіччя.
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Автобус ехал по своей полосе. Таксист по обочине, которая неожиданно заканчивается для тех кто не знает эту трассу
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був у відрядженні..водій теж виїхав на зустрічну смугу на трассі..
я сказав водієві---Микола у тебе двоє дітей..більше ексцесів не було
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В любому випадку ШВИДКІСТЬ і самовпевненність нічим не оправдана!
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