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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (17819) Нацполиция (9931) убийство (5312)

 Мужчина убил жену из-за развода и пытался покончить с собой в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В столице правоохранители задержали мужчину, который убил жену из-за развода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом, после чего пытался покончить с собой. Мужчине грозит до 15 лет заключения", - говорится в сообщении.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что возле дома на улице Выборгской лежит женщина в крови, а рядом с ней стоит мужчина с ножом.

Прибыв на место, полицейские обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями, а также мужчину, который пытался перерезать себе горло. Его доставили в больницу.

Правоохранители установили, что мужчина пытался помириться с женой, когда та возвращалась домой. Однако между ними возникла ссора, во время которой он достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю женщину в грудь и шею.

С места происшествия правоохранители изъяли нож, который направлен на экспертизу. 45-летний житель столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекался, задержан.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Мужчина убил жену из-за развода и пытался покончить с собой в Киеве, - Нацполиция 01
Мужчина убил жену из-за развода и пытался покончить с собой в Киеве, - Нацполиция 02
Мужчина убил жену из-за развода и пытался покончить с собой в Киеве, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3143510
 
 
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це точно мародьоровий прихильник - забрали корупційне корито - воно готове розвалити і Україну!
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Приворожила и бросила. Глупейшее преступление.
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"Питалося" воно... тьху ти, яка в нас поліція "нерозторопна", треба ж було допомогти людині довести хоч одну корисну спробу до кінця. Чоловік убив дружину через розлучення і намагався вчинити самогубство у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7547 Все у нас отак, через дупу, вічно спасають тих хто хоче вмерти (і треба зауважити цілком на це заслуговує), захищають тих, кому давно пора сісти...довічно. А законослухняному громадянину залишається тільки вмерти, щоб привернути увагу до себе. Здається, в нас закони пишуть з наміром оберігати права тих, хто їх порушує.
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