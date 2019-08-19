 Мужчина убил жену из-за развода и пытался покончить с собой в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"Злоумышленник несколько раз ударил женщину ножом, после чего пытался покончить с собой. Мужчине грозит до 15 лет заключения", - говорится в сообщении.

В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что возле дома на улице Выборгской лежит женщина в крови, а рядом с ней стоит мужчина с ножом.

Прибыв на место, полицейские обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями, а также мужчину, который пытался перерезать себе горло. Его доставили в больницу.

Правоохранители установили, что мужчина пытался помириться с женой, когда та возвращалась домой. Однако между ними возникла ссора, во время которой он достал нож и несколько раз ударил 36-летнюю женщину в грудь и шею.

С места происшествия правоохранители изъяли нож, который направлен на экспертизу. 45-летний житель столицы, ранее к уголовной ответственности не привлекался, задержан.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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