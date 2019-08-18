 Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Facebook историко-патриотического объединения "Поиск".
"Первый солдат был найден на глубине 60 см. При нем была каска СШ-39, гильзы 7,62 и пустые магазинные планки, что свидетельствует о том, что он стрелял во время боя. Однако мощный взрыв снаряда разорвал его на куски, и оставил от него только некоторые фрагменты скелета", - говорится в сообщении.
Останки второго солдата обнаружили на глубине 40 см. Он также значительно пострадал от артиллерийского огня. При нем нашли каску СШ-39, зеркальце, 2 монетки, ключ от дома, спички, а в сапоге была ложка.
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У третьего солдата, останки которого откопали на глубине 40 см, был сильно деформирован череп от взрыва. При нем была каска СШ-39, значок "Спортсмен-парашютист", помазок для бритья, зеркальце, монеты 30-х годов, остатки газеты на польском языке и "смертный медальон", где, как правило, есть информация о бойце. Однако этот медальон был не закрыт, и записка в нем полностью сгнила.
"Этот неизвестный солдат, у которого нашли остатки польской газеты, был, наверное, родом с западной Украины, возможно, из Ривненской области", - отмечают участники раскопок в комментариях.
"Все воины останутся навсегда неизвестными", - отметили исследователи.
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Чем солдат оккупационной Красной армии, отличается солдат дивизии Галичина....?
В январе-феврале 1918 года Муравьёв командовал группой войск на Киевском направлении. 19 января вошёл в Полтаву, где разогнал нелояльный к нему местный Совет, заменив его ревкомом.
При занятии Полтавы Муравьёв приказал расстрелять 98 юнкеров и офицеров местного юнкерского училища. Через четыре дня после подавления войсками Центральной рады Январского восстания в Киеве войска Муравьёва вошли в Киев, после чего в городе был установлен режим террора.
При штурме города применялись отравляющие газы, был проведён массовый артобстрел (до 15 тысяч снарядов), в результате которого был разрушен дом историка, одного из лидеров украинского национального движения, председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. 25 января (7 февраля) революционными матросами Муравьёва был самовольно убит с целью грабежа киевский митрополит Владимир. Сам же Муравьёв наложил на киевскую «буржуазию» контрибуцию в 5 млн рублей на содержание советских войск.
9 февраля Муравьёв направил рапорт Антонову-Овсеенко и Ленину о взятии Киева:
«Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично.
Якихось 100 років тому.
Думаєте русскіє помінялись?
Вот скажи мне...что мешало властям при совке..по миллиметру просеять щемлб на местах боев？
Ладно сразу после войны можно оправдать...что мол строить надо...восстанавливать...а потом...через десеть лет...через двадцать..？да и сразу модно ьыло органищовывать поисковые бригады ..людской ресурс в совке был огромен...вот только совку и на дивых было плевать...а на мертвых плевать в тройне...
Спроси и зебобиков что будет после того как они договорятся где то посередине?
На местах боев будут стоять памятники колаборантам?
Зебобье это разве Родина?
Во-первых, большевики все эти годы засирали мозги населению, что, мол, нет у пролетариата родины...
Во-вторых, большинство родилось ещё до 1917 года.
А для украинцев не было родины тем более - Украина была в подчинении москвы с середины ХVII столетия.
https://*******.info/forums/********-arxeologija.2/
Парашют на голубом фоне
1936 - 1948 гг