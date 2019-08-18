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 Общество
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 Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Поисковики проводили полевые работы в Новоград-Волынском на местах боев 1941 года. За день были найдены останки трех солдат.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу в Facebook историко-патриотического объединения "Поиск".

"Первый солдат был найден на глубине 60 см. При нем была каска СШ-39, гильзы 7,62 и пустые магазинные планки, что свидетельствует о том, что он стрелял во время боя. Однако мощный взрыв снаряда разорвал его на куски, и оставил от него только некоторые фрагменты скелета", - говорится в сообщении.

Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине 01

Останки второго солдата обнаружили на глубине 40 см. Он также значительно пострадал от артиллерийского огня. При нем нашли каску СШ-39, зеркальце, 2 монетки, ключ от дома, спички, а в сапоге была ложка.

Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Польские скауты почтили подвиг воинов УНР, защищавших Варшаву от Красной армии, - глава Всеукраинского Патриотического движения "Достоинство нации" Тесля

У третьего солдата, останки которого откопали на глубине 40 см, был сильно деформирован череп от взрыва. При нем была каска СШ-39, значок "Спортсмен-парашютист", помазок для бритья, зеркальце, монеты 30-х годов, остатки газеты на польском языке и "смертный медальон", где, как правило, есть информация о бойце. Однако этот медальон был не закрыт, и записка в нем полностью сгнила.

Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине 03Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине 04

"Этот неизвестный солдат, у которого нашли остатки польской газеты, был, наверное, родом с западной Украины, возможно, из Ривненской области", - отмечают участники раскопок в комментариях.

Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине 05

"Все воины останутся навсегда неизвестными", - отметили исследователи.

Также на Цензор.НЕТ: Эхо бурных 40-х: под зданием полиции на Ривненщине нашли старинный схрон с оружием. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3143475
 
 
 Топ комментарии
 
та понятное дело наши, каски советские, значок советский, польская газета у одного это да, видимо из тех мест родом...
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Надеюсь этого солдата тоже будут перезахоранивать без воинских почестей, как этого требуют от Министра обороны депутаты "Слуги народа" Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 55
Чем солдат оккупационной Красной армии, отличается солдат дивизии Галичина....?
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А эта "родина"...взяла и насрала на них...
Вот скажи мне...что мешало властям при совке..по миллиметру просеять щемлб на местах боев？
Ладно сразу после войны можно оправдать...что мол строить надо...восстанавливать...а потом...через десеть лет...через двадцать..？да и сразу модно ьыло органищовывать поисковые бригады ..людской ресурс в совке был огромен...вот только совку и на дивых было плевать...а на мертвых плевать в тройне...
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та понятное дело наши, каски советские, значок советский, польская газета у одного это да, видимо из тех мест родом...
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Самокрутку можно из любой газеты сделать) Хоть и из польской. Главное, табачок... Его было всегда на войне мало.
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при словосочетании Саур-Могила ваши писяются и какаются. шо тогда, шо сейчас Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3409
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Ты уже слышишь шуршанье сцаной тряпки?😂🌷
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поплачь об етом модерасту етого ************ Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині - Цензор.НЕТ 5834
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Зачем мне плакать?Ты просто как всегда получишь сцаной тряпкой по ватному иплу.П шуршанье значит уже слышишь🌷😂
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Ты же за этим сюда каждый день приползаешь?😂🌷
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Надеюсь этого солдата тоже будут перезахоранивать без воинских почестей, как этого требуют от Министра обороны депутаты "Слуги народа" Останки трех солдат, погибших в 1941 году, обнаружили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 55
Чем солдат оккупационной Красной армии, отличается солдат дивизии Галичина....?
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Этих?
В январе-феврале 1918 года Муравьёв командовал группой войск на Киевском направлении. 19 января вошёл в Полтаву, где разогнал нелояльный к нему местный Совет, заменив его ревкомом.

При занятии Полтавы Муравьёв приказал расстрелять 98 юнкеров и офицеров местного юнкерского училища. Через четыре дня после подавления войсками Центральной рады Январского восстания в Киеве войска Муравьёва вошли в Киев, после чего в городе был установлен режим террора.

При штурме города применялись отравляющие газы, был проведён массовый артобстрел (до 15 тысяч снарядов), в результате которого был разрушен дом историка, одного из лидеров украинского национального движения, председателя Украинской Центральной Рады Михаила Грушевского. 25 января (7 февраля) революционными матросами Муравьёва был самовольно убит с целью грабежа киевский митрополит Владимир. Сам же Муравьёв наложил на киевскую «буржуазию» контрибуцию в 5 млн рублей на содержание советских войск.

9 февраля Муравьёв направил рапорт Антонову-Овсеенко и Ленину о взятии Киева:

«Сообщаю, дорогой Владимир Ильич, что порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета работает энергично.
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«У захопленому Києві більшовики організували класовий терор. Відбувалися грабежі, насильства, вбивства. Були розстріляні представники інтелігенції, вояки та цивільні громадяни. За різними підрахунками жертвами різанини стали від 2 до 3 тисяч осіб[1]. Серед них були генеральний секретар земельних справ Української Народної Республіки Олександр Зарудний, член Центральної Ради Ісак Пугач. Було страчено близько тисячі офіцерів та генералів - Б. Бобровський, А. Разгон, Я. Сафонов, Н. Іванов, Я. Гандзюк та інші[1]. Після переїзду уряду Радянської України з Харкова до Києва, українське радянське керівництво виявило розпад армії й тисячі трупів у парках Києва[1]. »

Якихось 100 років тому.
Думаєте русскіє помінялись?
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Это не газета. Обрывок из какого-то документа с написанными обязанностями польского полицейского. На "закрутку", махорку заворачивать.
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Они сражались за Родину и погибли за неё. Ибо она у них была. К сожалению и многих наших соотечественников, особенно руководителей, её Родины как то не наблюдается.
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А эта "родина"...взяла и насрала на них...
Вот скажи мне...что мешало властям при совке..по миллиметру просеять щемлб на местах боев？
Ладно сразу после войны можно оправдать...что мол строить надо...восстанавливать...а потом...через десеть лет...через двадцать..？да и сразу модно ьыло органищовывать поисковые бригады ..людской ресурс в совке был огромен...вот только совку и на дивых было плевать...а на мертвых плевать в тройне...
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Зачем так далеко ходить.
Спроси и зебобиков что будет после того как они договорятся где то посередине?
На местах боев будут стоять памятники колаборантам?
Зебобье это разве Родина?
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У большинства погибших тогда не было родины.
Во-первых, большевики все эти годы засирали мозги населению, что, мол, нет у пролетариата родины...
Во-вторых, большинство родилось ещё до 1917 года.
А для украинцев не было родины тем более - Украина была в подчинении москвы с середины ХVII столетия.
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У той «Родіни» були вправні ЗАГРАДОТРЯДИ.
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Заградотряды появились летом 1942 года, что не мешало Красной армии драпать до Волги от Харькова.....
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Странно. Солдат постоянно находят, а публикация подобная тут первая. По 41 году польские вещи у солдат это трофеи из Польши (1939 год пакт молотова рибентропа).
https://*******.info/forums/********-arxeologija.2/
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перейшли б хлопці на сорону адольфа - не було б тепер проклятої кацапії...
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«Спортсмен-парашютист»
Парашют на голубом фоне
1936 - 1948 гг

Останки трьох солдатів, загиблих у 1941 році, виявили на Житомирщині - Цензор.НЕТ 3533
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Так и знал, что и здесь "острословы" начнут делить на "наших" и ненаших"
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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