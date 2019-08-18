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 Общество, Фоторепортаж
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 Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине. ФОТОрепортаж

Вблизи поселка городского типа Мироновский Донецкой области командование 30-й Отдельной механизированной бригады вместе с волонтерами установили мемориал Василию Слипаку (позывной Миф) - всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины, кавалеру ордена "За мужество" I в., Герою Украины, кавалеру ордена "Золотая Звезда".

Об этом говорится на официальной странице в Фейсбук 30-й Отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Командование воинской части вместе с художником-волонтером Олегом Ганжой, при содействии волонтеров Олега Хрипуна и Александра Гаврилюка установили мемориал вблизи пгт Мироновский Донецкой области погибшему в 2016 году Василию Слипаку.

Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине 01
Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине 02
Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине 03
Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине 04

Он был всемирно известным оперным певцом, выступавшим в самых престижных концертных залах Украины и мира. Но когда начались боевые действия на Востоке Украины, не смог остаться в стороне. Для Василия важно находиться там, где он нужен: на сцене и на войне.

Он был волонтером, участвовал в Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС).

Возле с. Водяное под Мариуполем Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Украинские защитники отбили атаку российских вооруженных формирований на пгт. Луганское (Бахмутский район, Донецкая область) со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, потеснив противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с. Логвиново. Василий Слипак погиб в бою от пули снайпера. 

"Самопожертвование Василия Слипака во имя свободной и независимой Украины навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!" - говорится в сообщении бригады.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский документальный фильм "Миф" о погибшем на Донбассе оперном певце Слипаке победил на кинофестивале в Португалии. ВИДЕО

Василий Слипак родился 20.12.1974 года во Львове. В 1997 году успешно преодолел конкурсное испытание на вступление в состав Парижской национальной оперы.

В 2004 году был активным участником Оранжевой революции.

Певец 19 лет прожил в Париже. За это время ему дважды предлагали французское гражданство, и дважды он отказывался, желая быть гражданином Украины.

С началом евромайдана возглавил волонтерское движение - координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины. Певец стал активным участником всего, что происходило в диаспоре: поддержал Парижский евромайдан. 24 ноября в Париже на площади Прав человека (Трокадеро) напротив Эйфелевой башни прошла акция в поддержку евромайдана в Украине. На призыв Репрезентативного комитета украинской общины Франции из Парижа и других городов Франции около 300 человек вышли на митинг под флагами Украины и ЕС. Слипак постоянно отправлял на Майдан передачи с гуманитарной помощью, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.

Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Позывной "Миф" в честь Мефистофеля появился сразу. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса (ДУК ПС), получил ранение.

Второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в село Водяное под Мариуполем, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж.

18 июня 2016 в третий раз поехал на Донбасс, чтобы доставить собранную помощь защитникам-добровольцам, и планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016, выполняя боевую задачу как пулеметчик в составе 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС), погиб в бою около 6:00 от вражеской пули калибра 12.7 мм, которую выпустил снайпер.

Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Похоронен 1 июля 2016 во Львове, на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений № 76.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Париже концертом почтили память погибшего на Донбассе Героя Украины Василия Слипака. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3143468
 
   
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Память о таких людях должна жить вечно. Правда, простоит не долго - разобьют или изгадят. Пришло время зеленых соплей, к сожалению...
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Сколько золотых людей в Украине отдали свои жизни ,борясь с кацапским сатанизмом...Пусть этим прекрасным людям будет царство небесное и вечная благодарная память потомков, а сатанисты пусть получат по заслугам.
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Пам`ять від презедента....

Антивсепропальщик/Антипопуліст
6 год ·

У коридорах адміністрації Нашого Президента висіли портрети Наших Солдатів
Карликовий малорос їх поміняв на картинки з шаурмою та всякими помиями. Гундосого трясе від усього українського і українців.
Немає слів і немає виправдання.Замисліться ті, що голосували за Зеленського, - ваш кумир ВИКИНУВ портрети людей, які усі ці 5 років давали можливість вам і вашому божествуі забути про війну.
Іван Лютий
Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине - Цензор.НЕТ 7745



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каких людей рашистская мразота извела!(((
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Имел жизнь, и в жизни всё имел, и всё это отдал за Батькiвщину!
Светлая память в душах украинского народа!
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На Донеччині ?
Засікаємо час, скільки він простоїть.
Така вже реальність. Там в головах людей оселився руцкій мір, вони не надто цінують захисників України.
Вічна пам'ять Василю..
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Скільки простоїть...Тим більше, що Василь двоюрідний брат Омеляна..
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Яка людина була, не те, що ці ігруни на роялях, які ховались від призову...
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В шоке, установить на территории, где для местных, все воины ЗСУ - каратели
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