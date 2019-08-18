 Мемориал погибшему в 2016 году Герою Украины Василию Слипаку установили на Донетчине. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на официальной странице в Фейсбук 30-й Отдельной механизированной бригады, сообщает Цензор.НЕТ.

Командование воинской части вместе с художником-волонтером Олегом Ганжой, при содействии волонтеров Олега Хрипуна и Александра Гаврилюка установили мемориал вблизи пгт Мироновский Донецкой области погибшему в 2016 году Василию Слипаку.









Он был всемирно известным оперным певцом, выступавшим в самых престижных концертных залах Украины и мира. Но когда начались боевые действия на Востоке Украины, не смог остаться в стороне. Для Василия важно находиться там, где он нужен: на сцене и на войне.

Он был волонтером, участвовал в Революции Достоинства и боевых действий на Востоке Украины. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС).

Возле с. Водяное под Мариуполем Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Украинские защитники отбили атаку российских вооруженных формирований на пгт. Луганское (Бахмутский район, Донецкая область) со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, потеснив противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с. Логвиново. Василий Слипак погиб в бою от пули снайпера.

"Самопожертвование Василия Слипака во имя свободной и независимой Украины навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!" - говорится в сообщении бригады.

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Василий Слипак родился 20.12.1974 года во Львове. В 1997 году успешно преодолел конкурсное испытание на вступление в состав Парижской национальной оперы.

В 2004 году был активным участником Оранжевой революции.

Певец 19 лет прожил в Париже. За это время ему дважды предлагали французское гражданство, и дважды он отказывался, желая быть гражданином Украины.

С началом евромайдана возглавил волонтерское движение - координировал во Франции общественные акции, направленные на поддержку Украины. Певец стал активным участником всего, что происходило в диаспоре: поддержал Парижский евромайдан. 24 ноября в Париже на площади Прав человека (Трокадеро) напротив Эйфелевой башни прошла акция в поддержку евромайдана в Украине. На призыв Репрезентативного комитета украинской общины Франции из Парижа и других городов Франции около 300 человек вышли на митинг под флагами Украины и ЕС. Слипак постоянно отправлял на Майдан передачи с гуманитарной помощью, собирал деньги, устраивал благотворительные концерты.

Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Позывной "Миф" в честь Мефистофеля появился сразу. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса (ДУК ПС), получил ранение.

Второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в село Водяное под Мариуполем, на линию соприкосновения, в октябре вернулся в Париж.

18 июня 2016 в третий раз поехал на Донбасс, чтобы доставить собранную помощь защитникам-добровольцам, и планировал остаться там на полгода. Но 29 июня 2016, выполняя боевую задачу как пулеметчик в составе 1-й штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (ДУК ПС), погиб в бою около 6:00 от вражеской пули калибра 12.7 мм, которую выпустил снайпер.

Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Похоронен 1 июля 2016 во Львове, на Лычаковском кладбище на поле почетных захоронений № 76.

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