EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Пожар в отеле в Одессе Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 За рубежом
  5297  62
Все про:Молдова (1039) самоубийство (649) Плахотнюк (4)

 Близкий соратник беглого молдавского олигарха Плахотнюка пустил себе пулю в голову. ФОТО

В Молдове застрелился близкий соратник олигарха Владимира Плахотнюка, сбежавшего из страны после смены власти. Юрий Лункашу пустил себе пулю в висок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание Noi.md.

О гибели Лункашу в полицию сообщил его водитель. По словам водителя, Лункашу вечером в субботу, 17 августа, вызвал его к себе домой. Сев в машину, он велел ехать "на природу", так как хотел "покататься и подышать свежим воздухом".

Лункашу попросил водителя остановить машину в чистом поле и написал записку следующего содержания: "Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором". Затем он вышел из машины и сказал водителю, что хочет подышать свежим воздухом, после чего выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034 калибра 6.35 и скончался на месте.

Смотрите на Цензор.НЕТ: После отставки "демократического" правительства политики выезжают из Молдовы, - ТСН. ВИДЕО

Согласно данным Государственного реестра, на Лункашу зарегистрированы 6 единиц огнестрельного оружия разных видов.

Лункашу был президентом Клуба деловых людей "Interdependenţa" и владел долями в компаниях SC "DENIR LUX", "PRIMPROF CONSTRUCT", "ACVILIN-GRUP" и "GB & CO". Это компании, работающие в области строительства, импорта мебели, сигарет и виноделия.

Имя Юрия Лункашу связано с операцией на сумму более 154 млн леев, в результате которой кипрский оффшор Investar Investments Limited купил в Кишиневе здания, принадлежащие Плахотнюку.

Также на Цензор.НЕТ: Премьер Молдовы Санду обвинила Украину в поддержке Приднестровья: "Обеспечивает работу коррупционных схем"

Близкий соратник беглого молдавского олигарха Плахотнюка пустил себе пулю в голову 01
Близкий соратник беглого молдавского олигарха Плахотнюка пустил себе пулю в голову 02

Источник: https://censor.net.ua/p3143461
 
   
 Топ комментарии
 
Плахотнюк - лепший кореш Педри
 показать весь комментарий
 
ОлдСат, слідкуй за психічним станом свого вождя, бо ризикуєш піти з торбою по світу, якщо не вбережеш його від самогубства.
 показать весь комментарий
 
Людина думала про людей, не те що Чечетов, після падіння якого з 17 поверху, комунальникам довелося тиждень змивати ригоанальні шмарклі.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Виродка Артура Сороченка затримали в Миколаєві - www.youtube.com/watch?v=TypHfYieYqg
 показать весь комментарий
 
 
Артур Сороченко (Квадрат) просит прощение и пощады у народа Украины - www.youtube.com/watch?v=TypHfYieYqg
 показать весь комментарий
 
 
в цієї паскуди досі дві ! ноги , дві ! руки й обидва ока - вибачення не прийняті .
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Хвиля самогубств зезомбіків вже почалася. Давно спрогнозована психіатрами "нейромедіаторна ломка". Тільки процес ще не набув розголосу. Дрібничка, але приємно.
 показать весь комментарий
 
 
І шо? Тут зебіли кричать що й ху*ло - ліпший кореш Пороха. Мені слід прислуховуватися до шурхотіння таргагів яке нижче порога уваги нормальних людей?
 показать весь комментарий
 
ОлдСат, слідкуй за психічним станом свого вождя, бо ризикуєш піти з торбою по світу, якщо не вбережеш його від самогубства.
 показать весь комментарий
 
 
З логікою в тебе, дійсно справи виглядають, як у старого серучого кота
 показать весь комментарий
 
 
Очко затремтіло? Хочеш дізнатися чи не торкне це тебе? До психіатра. З конвертиком.
 показать весь комментарий
 
 
Якось дуже показово, що на захист Петра піднялися і відповіли тобі образами виключно "рюськоізикі патріоти". Ні на які думки і висновки не *********? Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 1926
 показать весь комментарий
 
 
А наші не знають, що з олігархами робити... Всіх в поле з запискою...
Вчіться...

Але молдавани, вони і в африці молдавани... Не могли дома пристрелити?
 показать весь комментарий
 
 
Ще раз переконався в раціональності молдаван, навіщо потім зішкрябувати мізки з дорогих гобеленів.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше в сауне и три раза сам стрелялся
 показать весь комментарий
 
 
Після кирпи і кравченка такий метод самогубства у нас заборонили...
Сказали що позвільняють з роботи...
 показать весь комментарий
 
 
И запачкать белый домик? Он слишком много знал...и имел..Плаха рубит концы.
 показать весь комментарий
 
 
о великий и наймудрейший порохобот..не снизойдёте ли достопочтенный с вершин вашей интеллектуальной нирваны и не объясните простому смертному, в чём именно проявляется моя кацапскость..?
 показать весь комментарий
 
 
...не учи других мыть руки, когда сам в грязи по уши, вася...
 показать весь комментарий
 
 
Если прёт - не мойся..будешь вонять козлом ещё сильнее..
 показать весь комментарий
 
 
...вася, монитор запахи не передает, и если у тебя за компом воняет козлом - возможно, причину этого ты можешь увидеть в зеркале?
 показать весь комментарий
 
 
о, ещё один обременённый стокгольмским синдромом..
тем, чего у тебя нет..тем и подумал..
 показать весь комментарий
 
 
...ответ обремененного трускавецким синдромом Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 4827 Согласен, пули в голове у меня нет, в отличие от тебя, зелепузик... Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 9785
 показать весь комментарий
 
 
и эти организмы рассказывают про тупой юмор 95-го квартала..
 показать весь комментарий
 
 
...таким, как ты, об этом и рассказывать не нужно, это ваш стиль жизни, клоуны дешевые... Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 5643
 показать весь комментарий
 
 
мне сложно согласится с мнением человека, который считает нахождение пули в чужой голове очень весёлой шуткой..и при этом мнит себя представителем какой-то мифической элиты..а судя по запаху ещё и не моется..комплекс проблем просматривается..займитесь собой, пока это не навязали вам родственники в союзе с докторами..удачи..
 показать весь комментарий
 
 
...нахождение пули в голове у таких, как ты - это не шутка, вас таких 73% Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 3623 Но для таких особо одаренных особей, как ты, это благо - не придется тогда читать на Цензоре ваши "комменты" Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 1691
 показать весь комментарий
 
 
Агент ФСБ саою работу выполнил . Теперь и водитель в опасности
 показать весь комментарий
 
 
Людина думала про людей, не те що Чечетов, після падіння якого з 17 поверху, комунальникам довелося тиждень змивати ригоанальні шмарклі.
 показать весь комментарий
 
 
о..то я розумію...пташки співають...жабки квакають..комарики кусають..природа красота...
і бабах
 показать весь комментарий
 
Кацапчику лахтинський, ти спалився на своїй "царе-орієнтованій" системі координат. Ніколи ви, раби мокшанські, не зрозумієте нашого менталітету. Сідай, двійка. І побережи себе, не відгавкуйся. Не та вагова категорія.
 показать весь комментарий
 
 
хороший пример для "деловых людей" по всему миру,
особенно в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
В нас теж після двох Майданів і "стрілялися" і з вікон "викидалися", а потім проходе час, вся сволота потихеньку хвоста піднімає та ще й у владу просочується... Нічого нового і у молдаван не буде пока всю цю гидоту будуть залишати живими. Тільки фізичне знищення може щось змінити по всій території совка. Ця куммуняцька зараза сидить в них вже в генах...
 показать весь комментарий
 
 
Петіні прихильники на тутешньому форумі стали після 21-го квітня такими знервованими, збудженими та неврівноваженими.. Переймаюсь їхньою долею, щоб ще чогось не сталось..
 показать весь комментарий
 
 
...любимая кацапская развлекуха - выдавать желаемое за действительное, верно, зелепузик? Близький соратник молдавського олігарха–втікача Плахотнюка пустив собі кулю в голову - Цензор.НЕТ 6854
 показать весь комментарий
 
 
".. я надто багато знаю..я втомився.. я йду.."
 показать весь комментарий
 
Ох уж эти водители и телохранители...
 показать весь комментарий
 
 
.

слишком много пистолетов. вот вся причина
 показать весь комментарий
 
У чела в официальный было 6 стволов....выбрал Астру
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх