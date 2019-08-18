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 На Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки, - Белоцерковец. ФОТО

У мэра Киева Виталия Кличко рассказали о ходе строительства Подольско-Воскресенского моста.

Об этом сообщил нардеп, советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки. Может пока еще не все это заметили, но это уже реальное визуальное подтверждение того, что мост не просто строится после годов простоя с 2004 по 2015... а что он будет достроен! Так же напомню, что данный мостовой переход общей длинной около 10 км должен соединить Троещину с центральной частью города. Он будет двухуровневый. Верхний уровень предусмотрен для автотранспорта, а снизу пройдет ветка метрополитена", - рассказал он.

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На Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки, - Белоцерковец 01
На Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки, - Белоцерковец 02

Источник: https://censor.net.ua/p3143448
 
   
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Уточнення, простой в будівництві був не в 2004-2015, а в 2006-2015. Космос як прийшов, так і забив на добудову моста, на добудову станцій метро на синій гілці (там три станції були на 80-90% готові на час його приходу, але відкрили їх лише в 2010!)
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Без съездов и заездов, шикарный мост
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Колони для одного із заїздів уже давно залиті біля Железнякова і старий Гаванський міст уже перекрили там і розбирають - недавно проїжджав, то там розворот під Гаванським мостом закрили... Заїзд буде продовженням Валів
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На Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки,

Что там за стахановцы появились - в Запорожье мост уже 10 лет через Днепр строят и все ни как...
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Патамушта влада як була ригівська, такою і залишилась.
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Опоры сдали на металолом, пока ещё было шо сдавать...
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Благодарить чиновника за то, что он что то строит за деньги народа, то же самое, что сказать "спасибо" банкомату за выданные вам вами же заработаные деньги
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Ну є ж і такі, що за ці гроші народні не будують... От прийшов Льоня Космос, 2006-2008 роки - це роки найкращого добробуту в історії України. Коштів було більш, ніж достатньо. Але Льоня будівництво моста зупинив і навіть не спромігся добудувати майже готові 3 станції метро на синій гілці. причому на м. Деміївська залишалося лише ескалатори поставити і плиткою стіни викласти - станція готова була на 90%!
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Піраміди збудували прибульці, до речі.
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