 На Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки, - Белоцерковец. ФОТО

Об этом сообщил нардеп, советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на Подольско-Воскресенском мосту демонтировали временные опоры и соединили между собой арки. Может пока еще не все это заметили, но это уже реальное визуальное подтверждение того, что мост не просто строится после годов простоя с 2004 по 2015... а что он будет достроен! Так же напомню, что данный мостовой переход общей длинной около 10 км должен соединить Троещину с центральной частью города. Он будет двухуровневый. Верхний уровень предусмотрен для автотранспорта, а снизу пройдет ветка метрополитена", - рассказал он.

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