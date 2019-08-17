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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Ян Осока (761) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (36) операция Объединенных сил (1504)

 После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной бригады после 9-месячного пребывания в зоне ООС вернулись на Днепропетровщину в пункт постоянной дислокации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 25-й ОВДБ.

В сообщении отмечается: "В Днепропетровскую область в пункт постоянной дислокации из района проведения операции объединенных сил вернулись военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

16 августа на плацу воинской части, прошла торжественная встреча десантников, которые с прошлого года выполняли боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил.

Героев встречали, родные, близкие, друзья, представители местной власти. За проявленное мужество во время выполнения задач, десантники получили награды, ценные подарки, грамоты.

Песни, искренние детские стихи и пожелания никого не оставили равнодушным, а материнское благословение, хлеб и соль наполнили сердце каждого воина теплом и радостью.

Вспомнили, "маруновые береты" и погибших побратимов, положив к памятнику "море цветов" и почтили героев минутой молчания.

Следует отметить, что подразделения 25-й бригады, одни из первых отправились на защиту целостности Украины, пройдя ожесточенные бои Востоке государства: Авдеевка, Шахтерск, Лиман, Дебальцево, Славянск, Нижняя Крынка, Торецкое. Защищали Краматорский, Луганский, Донецкий аэропорты ...

 "Я уверен в каждом, от солдата до полковника. Мы единая десантная семья, сильная и непобедимая, о которой с большой гордостью могу сказать "Честь имею!"  Я говорю "спасибо" всем десантникам за верность присяге, за мужество и стойкость, за преданную службу украинскому народу. Я кланяюсь родителям за воспитание героев! Я благодарю женам, которые были надежным тылом, сохранили семейный уют и благополучие!", - поздравил командир воинской части полковник Олег Зенченко.

После торжеств, личный состав приведет в порядок оружие и боевую технику, и разъедется по домам, чтобы в кругу семьи отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй, готовыми к выполнению любого задания в верном служении украинскому народу".

После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации 01
После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации 02
После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации 03
После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации 04
После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации 05
После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации 06
После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации 07

Источник: https://censor.net.ua/p3143429
 
   
 Топ комментарии
 
Їм пощастило, бо витерпіти перемир'я це певно щось... вишукане знущання.
Відпочинку хлопцям.
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Їм пощастило, бо витерпіти перемир'я це певно щось... вишукане знущання.
Відпочинку хлопцям.
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Вони терплять "перемир'я" з того часу, як їх з наказом "Не стріляти - там наші люді! " відправили в Краматорськ до "мирних шахтьорів".
Чи те паскудство вам соромно згадувати?
У вас взагалі хоч якась совість є в ваших нікчемних душах?
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Есть некоторая разница: первый год войны или шестой?
А про совесть и души у малоросов и кацапов спрашивать смысла нет.
У них понятия: душа и совесть только в литературе))))
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Такой вот ольгинско-кацапско-зебильный псевдодед существует)))
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Якось ком забагато..
В оригіналі і в перекладі не виправили. После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации - Цензор.НЕТ 1439
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В ночь на 15 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский военный: Константин Гаврик, Алексей Попко, Александр Колбун, Василий Евстегнеев.
карлик, позвоним?
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Мої хлопчики !!!
З поверненням, рідні !!
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З поверненням, ГЕРОЇ !!!
***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:

Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна, не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.

Саме зараз її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б'ються на смерть мої земляки,
Кров'ю землю святу поливають.

Щоб Країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають саме цінне - життя,
України найкращі сини!
/////
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С возвращением...........🙂
P.S. раньше писали на ротацию(!), сейчас пишут , уже второй раз (вчера был первый), в пункт постоянной(!) дислокации........ имеет это какое-то значение?
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може це натяк, що наші покинуть обороняти країну ?
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усьо? війна закінчилась? втрат немає? легіони йдуть по домівках...те що відвойовано передається сепарам? картонні розмальовки поставити замість війська? може дорогу в Крим )(уйло не пробивати..самі віддамо?
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