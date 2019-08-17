 После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 25-й ОВДБ.

В сообщении отмечается: "В Днепропетровскую область в пункт постоянной дислокации из района проведения операции объединенных сил вернулись военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады.

16 августа на плацу воинской части, прошла торжественная встреча десантников, которые с прошлого года выполняли боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил.

Героев встречали, родные, близкие, друзья, представители местной власти. За проявленное мужество во время выполнения задач, десантники получили награды, ценные подарки, грамоты.

Песни, искренние детские стихи и пожелания никого не оставили равнодушным, а материнское благословение, хлеб и соль наполнили сердце каждого воина теплом и радостью.

Вспомнили, "маруновые береты" и погибших побратимов, положив к памятнику "море цветов" и почтили героев минутой молчания.

Следует отметить, что подразделения 25-й бригады, одни из первых отправились на защиту целостности Украины, пройдя ожесточенные бои Востоке государства: Авдеевка, Шахтерск, Лиман, Дебальцево, Славянск, Нижняя Крынка, Торецкое. Защищали Краматорский, Луганский, Донецкий аэропорты ...

"Я уверен в каждом, от солдата до полковника. Мы единая десантная семья, сильная и непобедимая, о которой с большой гордостью могу сказать "Честь имею!" Я говорю "спасибо" всем десантникам за верность присяге, за мужество и стойкость, за преданную службу украинскому народу. Я кланяюсь родителям за воспитание героев! Я благодарю женам, которые были надежным тылом, сохранили семейный уют и благополучие!", - поздравил командир воинской части полковник Олег Зенченко.

После торжеств, личный состав приведет в порядок оружие и боевую технику, и разъедется по домам, чтобы в кругу семьи отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй, готовыми к выполнению любого задания в верном служении украинскому народу".













