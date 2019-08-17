 После 9 месяцев пребывания на фронте 25-я ОВДБ вернулась в пункт постоянной дислокации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке 25-й ОВДБ.
В сообщении отмечается: "В Днепропетровскую область в пункт постоянной дислокации из района проведения операции объединенных сил вернулись военнослужащие 25 отдельной воздушно-десантной бригады.
16 августа на плацу воинской части, прошла торжественная встреча десантников, которые с прошлого года выполняли боевые задачи в районе проведения операции объединенных сил.
Героев встречали, родные, близкие, друзья, представители местной власти. За проявленное мужество во время выполнения задач, десантники получили награды, ценные подарки, грамоты.
Песни, искренние детские стихи и пожелания никого не оставили равнодушным, а материнское благословение, хлеб и соль наполнили сердце каждого воина теплом и радостью.
Вспомнили, "маруновые береты" и погибших побратимов, положив к памятнику "море цветов" и почтили героев минутой молчания.
Следует отметить, что подразделения 25-й бригады, одни из первых отправились на защиту целостности Украины, пройдя ожесточенные бои Востоке государства: Авдеевка, Шахтерск, Лиман, Дебальцево, Славянск, Нижняя Крынка, Торецкое. Защищали Краматорский, Луганский, Донецкий аэропорты ...
"Я уверен в каждом, от солдата до полковника. Мы единая десантная семья, сильная и непобедимая, о которой с большой гордостью могу сказать "Честь имею!" Я говорю "спасибо" всем десантникам за верность присяге, за мужество и стойкость, за преданную службу украинскому народу. Я кланяюсь родителям за воспитание героев! Я благодарю женам, которые были надежным тылом, сохранили семейный уют и благополучие!", - поздравил командир воинской части полковник Олег Зенченко.
После торжеств, личный состав приведет в порядок оружие и боевую технику, и разъедется по домам, чтобы в кругу семьи отдохнуть, набраться сил и вернуться в строй, готовыми к выполнению любого задания в верном служении украинскому народу".
Відпочинку хлопцям.
Чи те паскудство вам соромно згадувати?
У вас взагалі хоч якась совість є в ваших нікчемних душах?
А про совесть и души у малоросов и кацапов спрашивать смысла нет.
У них понятия: душа и совесть только в литературе))))
В оригіналі і в перекладі не виправили.
карлик, позвоним?
З поверненням, рідні !!
***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна, не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме зараз її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б'ються на смерть мої земляки,
Кров'ю землю святу поливають.
Щоб Країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають саме цінне - життя,
України найкращі сини!
/////
P.S. раньше писали на ротацию(!), сейчас пишут , уже второй раз (вчера был первый), в пункт постоянной(!) дислокации........ имеет это какое-то значение?