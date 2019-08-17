 В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экспозиция выставки размещена в четырех тематических залах, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. Там представлены артефакты из фондов Музей украинской диаспоры и Национального музея Революции Достоинства.

Отдельный зал выделен под кинозал. Там впервые демонстрируется тизер фильма "Made in Ukraine. Жизнь за жизнь", созданного Alex Studio Production (режиссер Олег Ущенко) при поддержке Министерства информационной политики Украины.

Также на выставке представлено издание "Призыв действовать" - размышления Маркиана Паславского о том, как изменить Украину к лучшему.

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Маркиан Паславский - этнический украинец, родившийся в США. Он окончил украинскую школу, был участником Пласта. После школы Паславский закончил военную академию Вест-Пойнт и служил в 75 полку рейнджеров в США. Переехав в Украину, он стал участником обеих революций последних лет - Оранжевой Революции и Революции Достоинства. С началом военных действий на востоке страны отправился служить в добровольческий батальон "Донбасс". Погиб под Иловайском.

Выставочный проект "Нью-Йорк - Иловайск: Выбор" продлится до 20 октября 2019 года. Кроме экспозиции в рамках выставки запланирована специальная программа для посетителей: кураторские и авторские экскурсии, кинопоказы и дискуссии.

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Автор фото и видео - Олег Богачук