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Все про:выставка (351) диаспора (280) Иловайск (369) Богачук Олег (873)

 В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маркиан Паславский родился в семье этнических украинцев в США. После переезда на историческую родину участвовал в Революции достоинства и военных действиях на востоке страны. Погиб под Иловайском.

Экспозиция выставки размещена в четырех тематических залах, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. Там представлены артефакты из фондов Музей украинской диаспоры и Национального музея Революции Достоинства.

В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 01В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 02В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 03

Отдельный зал выделен под кинозал. Там впервые демонстрируется тизер фильма "Made in Ukraine. Жизнь за жизнь", созданного Alex Studio Production (режиссер Олег Ущенко) при поддержке Министерства информационной политики Украины.

В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 04

Также на выставке представлено издание "Призыв действовать" - размышления Маркиана Паславского о том, как изменить Украину к лучшему.

В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 05В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 06В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 07

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский в ближайшее время может подписать указ о признании 29 августа Днем памяти павших защитников Украины, - Бутусов

Маркиан Паславский - этнический украинец, родившийся в США. Он окончил украинскую школу, был участником Пласта. После школы Паславский закончил военную академию Вест-Пойнт и служил в 75 полку рейнджеров в США. Переехав в Украину, он стал участником обеих революций последних лет - Оранжевой Революции и Революции Достоинства. С началом военных действий на востоке страны отправился служить в добровольческий батальон "Донбасс". Погиб под Иловайском.

В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 08В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 09В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 10

Выставочный проект "Нью-Йорк - Иловайск: Выбор" продлится до 20 октября 2019 года. Кроме экспозиции в рамках выставки запланирована специальная программа для посетителей: кураторские и авторские экскурсии, кинопоказы и дискуссии.

В Музее украинской диаспоры открыли выставку, посвященную погибшему в Иловайске добровольцу Маркиану Паславскому 11

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Автор фото и видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3143408
 
   
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грустная история. отсюда вывод - донецкие шахтёры на кую вертели всяких рейнджеров и прочих военов добра
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