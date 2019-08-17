 Добытчики янтаря дважды оказывали противодействие правоохранителям 15 августа, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного управления Нацполиции.

В частности, сообщается, что в лесу вблизи села Озеро сотрудники Владимирецкого отделения полиции обнаружили "бесхозную" мотопомпу, и автомобиль "УАЗ".

Они попытались доставить найденные артефакты в отдел, однако около сорока мужчин пытались преградить им дорогу при помощи поваленных деревьев. Несмотря на преграды, полицейские вывезли вещдоки в отделение, а сведения по факту нарушения правил охраны внесли в Единый реестр досудебных расследований.

С сопротивлением со стороны старателей в тот же день столкнулись и сотрудники группы реагирования патрульной полиции, выехавшие в ответ на сообщение лесничего о незаконной добыче янтаря в семи кварталах Мульчицкого лесничества.

Так, при выезде на место происшествия правоохранители обнаружили, что около 200 человек с помощью почти полсотни мотопомп осуществляли незаконную добычу янтаря-сырца. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия агрессивно настроенные мужчины нецензурно выражались в их адрес и не допускали к местам незаконного промысла. Когда на помощь выехали дополнительная группа полицейских, неизвестные покинули место происшествия.

По фактам сопротивления работникам правоохранительного ведомства начато досудебное расследование по уголовным производствам, также устанавливаются лица, причастные к совершенному уголовного преступления.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, президент Владимир Зеленский потребовал увольнения глав Управления Национальной полиции в Житомирской области и СБУ сразу в трех регионах — Житомирской, Волынской и Ривненской областях, которые известны незаконной добычей янтаря.







Напомним, 12 августа президент, во время своего визита в Житомирскую область, раскритиковал работу силовиков в борьбе с незаконной добычей янтаря.

Также он предложил уволиться главе житомирской областной полиции Вячеславу Печененко.

Президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области заявил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине приобрели характер войны криминальных авторитетов с государством под прикрытием силовых органов.