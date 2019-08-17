 "Криминальный авторитет" задержан на Прикарпатье при требовании $70 тыс. от коммерсанта, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя семидесяти тысяч американских долларов. Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере десять тысяч долларов США.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры области".

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