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 "Криминальный авторитет" задержан на Прикарпатье при требовании $70 тыс. от коммерсанта, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области "криминального авторитета" на систематическом вымогательстве крупных сумм денег от представителей коммерческих структур.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

 В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей. В случае неуплаты денег злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой.

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Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя семидесяти тысяч американских долларов. Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере десять тысяч долларов США.

Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры области".

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Криминальный авторитет задержан на Прикарпатье при требовании $70 тыс. от коммерсанта, - СБУ 01
Криминальный авторитет задержан на Прикарпатье при требовании $70 тыс. от коммерсанта, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3143406
 
   
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прям как в Италии 40 лет назад...или в нынешней Сомали... пора уже с этим шото делать...
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