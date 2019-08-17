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 Происшествия
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 При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей. ФОТОрепортаж

При гашении пожара в заброшенном здании у него рухнула крыша. Двоих сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям доставили в больницу для проведения обследований.

Инцидент произошел на пл. Вокзальной в Днепре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Травмированы трое спасателей 2-й ГПСЧ Главного управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, а еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули что жизням спасателей ничто не угрожает.

Также на Цензор.НЕТ: В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 01

При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 02
При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 03
При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 04
При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей 05

Источник: https://censor.net.ua/p3143394
 
 
 Топ комментарии
 
хоспаді! а чо туда вже рипатись? всьо вже згоріло
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Вроде место такое... непожароопасное - нафиг застройщикам не нужное.

Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 5438
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Но к этим хлопцам всё равно стоит присмотреться. Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7581
Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7177
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Что то много пожаров. Хорошо хоть без жерт тут.
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хоспаді! а чо туда вже рипатись? всьо вже згоріло
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Так кругом анархия .кто как хочет так и строит .В каком месте государство?
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Вроде место такое... непожароопасное - нафиг застройщикам не нужное.

Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 5438
 показать весь комментарий
 
 
Но к этим хлопцам всё равно стоит присмотреться. Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7581
Під час пожежі в Дніпрі обвалився дах будівлі, травмовано трьох рятувальників - Цензор.НЕТ 7177
 показать весь комментарий
 
 
ну вот,михалюбы,есть повод сааку в Днепр отправить ,а то как что в Одессе не случится - все его нам обратно всучить пытаются
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Да уж, батенька,
Днепр не Авангард, не Омск .
Где многоэтажка со всеми жильцами рушится без капли огня.
После капремонта.
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