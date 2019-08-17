 При пожаре в Днепре обвалилась крыша здания, травмированы трое спасателей. ФОТОрепортаж

Инцидент произошел на пл. Вокзальной в Днепре. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

"Травмированы трое спасателей 2-й ГПСЧ Главного управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, а еще двое пожарных-спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования", - сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули что жизням спасателей ничто не угрожает.

Также на Цензор.НЕТ: В полиции показали, как сейчас выглядит изнутри сгоревший отель в Одессе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







