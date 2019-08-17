 Пьяный дебошир стрелял в потолок в киевском пабе. ФОТОрепортаж

Инцидент произошел в заведении в Голосеевском районе столицы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Информатор".
Трое пьяных мужчин зашли внутрь переполненного паба. Через некоторое время один из них вытащил пистолет - предположительно, стартовый - и выстрелил в потолок.
Все фото - издания "Информатор"
Никто не пострадал. На место происшествия прибыла полиция, хулиганов вывели на улицу. Стрелявший попытался напасть на стражей порядка с газовым баллончиком, но спецсредство изъяли. Двое его товарищей были настолько пьяны, что не держались на ногах. У одного из них шла изо рта пена.
Полицейские составили на дебоширов материалы по 173-й статье КУпАП (мелкое хулиганство).
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Стоящий слева мужчина сначала стрелял в потолок, а потом пытался напасть на полицейских с газовым баллончиком.
Даже баканову по поводу этих чертей гидрант звонить не станет!
Домашняя еда и «Боржоми»: украинцам показали условия содержания Зайцевой в СИЗО
Виновница резонансного ДТП с многими жертвами в Харькове Елена Зайцева по сей день не пробовала тюремную еду
Она употребляет только то, что ей приносят в тюрьму. Воду также она получает отдельно, возле кровати стояла бутылка «Боржоми». Журналисты разузнали, что в камере есть двухъярусные нары, а с нижних кроватей свисают розовые шторки. Есть телевизор, электрочайник, стол для еды, умывальник. На окнах полупрозрачные белые занавески, а на полках книги.
Зайцева предпочитает для чтения классику и женские романы.. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала в тюрьме, это «Волки Лозарга» Жюльетты Бенцони, «Незабудка» Элизабет Лоуэлл и много разных произведений Дарьи Донцовой.
В камере есть еще санузел, душ и биде. В углу душевой стоят цветные тазики для стирки, а еще присутствует общий душ для всех заключенных женщин. Сотрудники СИЗО говорят, что Зайцева не идет на контакт и постоянно «сама в себе».
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При этом дело Зайцевой трещит по швам.
Прокуроры и следователи могли бы в этом деле показать свою беспристрастность, на собственном примере доказать, что реформа работает. Но все как всегда, такой вывод делает харьковская журналистка Татьяна Доцяк.
Правоохранители закрыли уголовное дело по техническим экспертам. Они проводили исследования по данному делу, пишет представитель СМИ.
«По тем экспертам, которые не смогли вычислить скорость «Лексуса» Зайцевой, хотя у них было видео с камер наблюдения и информация из блока управления ее авто», - пишет журналистка. Она подчеркивает, что в деле именно скорость крайне важна для того, чтобы установить, могла ли мажорка затормозить до светофора.
Ибо сами эксперты показали, что не могла ударить по тормозам. А это стало причиной аварии и большого количества жертв.
https://antikor.com.ua/articles/322084-domashnjaja_eda_i_borhomi_ukraintsam_pokazali_uslovija_soderhanija_zajtsevoj_v_sizo