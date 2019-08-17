 Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция. ФОТОрепортаж

Во время пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе были эвакуированы 150 человек. Сейчас их поселили во временном пункте, который организовали неподалеку из автобусов, предоставленных полицией и горсоветом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.
"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что несколько десятков человек разместил у себя дома неравнодушный одессит, который стал свидетелем пожара и помогал спасателям и полицейским.
"Сейчас возле отеля постояльцы ищут свои вещи на месте пожара. Таких 64 человека, в том числе иностранцы. После того, как они закончат искать свои вещи, их отвезут в санатории на 16-й станции фонтана, где они будут размещены" - заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр
"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных были 29 иностранцев. Включая 14 граждан Беларуси, 5 - Франции, 2 - США, 1 - Великобритании, 2 - Турции и один - из Сьерра-Леоне. Всего людей в отеле в начале пожара было 200 человек" - приводит данные МВД журналист Michael Shtekel.
Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.
Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".
Вадим Черный
Гоша Куценко
Ще міжнародного скандалу нам не вистачало.
Не здивуюся, якщо з часом з'ясується, що там були і німці, і поляки...
Казка "Рукавичка" відпочиває.
Вся Одесса знает, что "Зірка" и "Токио" - настоящие бордели, а не отели.В рекламе они так и позиционируются с ценой за 4 часа!
Плюс в "Токио" основной контингент - продавцы с Привоза.
А такое будет, но попозжее.
Троль?