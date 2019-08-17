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 Общество, Фоторепортаж
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 Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция. ФОТОрепортаж

Несколько десятков человек разместил у себя дома неравнодушный одессит.

Во время пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе были эвакуированы 150 человек. Сейчас их поселили во временном пункте, который организовали неподалеку из автобусов, предоставленных полицией и горсоветом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Одесской области.

"Там пострадавшим от пожара оказывается посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы будем нести полную ответственность", - хозяин сгоревшего в Одессе отеля Черный

Также отмечается, что несколько десятков человек разместил у себя дома неравнодушный одессит, который стал свидетелем пожара и помогал спасателям и полицейским.

"Сейчас возле отеля постояльцы ищут свои вещи на месте пожара. Таких 64 человека, в том числе иностранцы. После того, как они закончат искать свои вещи, их отвезут в санатории на 16-й станции фонтана, где они будут размещены" - заявил заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр

"Во время пожара в гостинице "Токио Стар" эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных были 29 иностранцев. Включая 14 граждан Беларуси, 5 - Франции, 2 - США, 1 - Великобритании, 2 - Турции и один - из Сьерра-Леоне. Всего людей в отеле в начале пожара было 200 человек" - приводит данные МВД журналист Michael Shtekel.

Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция 01
Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция 02
Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция 03
Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция 04

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Источник: https://censor.net.ua/p3143377
 
 
 Топ комментарии
 
Жду когда ЗЕ как и его мышебратан по росту разразится "крылатой фразой" последнего - Обещал? Я вам ничего не обещал!
А такое будет, но попозжее.
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а я тебя, боевого пи-са пуйла ,не спрашиваю что мне делать
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а вот нечего нам в Одессу пихать неизвестно кого....мы уже терпели труху с саакой вместе -теперь осталось только от трухи избавиться ,а тот миха пусть идет лесом
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Совпадение... Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция - Цензор.НЕТ 3716
Вадим Черный
Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция - Цензор.НЕТ 4461
Гоша Куценко
Эвакуированных жильцов сгоревшего отеля в Одессе временно поселили в автобусах, - полиция - Цензор.НЕТ 7163
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они ищут на сгарище свои вещи...а потом вроде их отвезут в санаторий...
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жах.... вот это ОДЕССА.... с такой власть. всегда всё и все горят... бардак там... мафия и нарушения сплошные... то детки то клиенты горят ..СРОЧНО ГУБЕРНАТОРОМ СТАВИТЬ СААКАШВИЛИ! ау ПРЕЗИДЕНТ! СААКАШВИЛИ НАВЕДЁТ ПОРЯДОК. нечего там туда пихать неизвестно кого....верните всех кто был с ним в команде и все будут сидеть!
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а вот нечего нам в Одессу пихать неизвестно кого....мы уже терпели труху с саакой вместе -теперь осталось только от трухи избавиться ,а тот миха пусть идет лесом
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и чем же вам МИХО не угодил....? я ведь смотрел как он там ганял ореховую мафию. виноделам помогал. дорогам. придуркам вам пляжи открыл бульдозерами и так далее... недал ему порошенко развернуться...кинул дружбана своего. развёл и выдворил отняв гражданство...весь мир ржет..так чем вы ЛЕРА недовольна немогу понять...я слежу за жизнью СААКАШВИЛИ... А МОЖЕТ ВЫ ПРОСТО ТАКИЕ КАК ВЫ НЕБЛАГОДАРНЫЕ И ХОТИТЕ СВОЕГО ОЧЕРЕДНОГО МЕСТНОГО БАРЫГУ? назовите фамилию.... у вас там никого нет же..
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Только Мишико не жалел своего живота за Украину Он настоящий герой, а Украина не достойна того шанса, который Мишико, жертвуя своим благополучием и жизнью, предоставлял ей! Он должен был быть президентом! И вместо этого героя пропутинские сепары выбрали весёлого клоуна!
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да следи за саакой сколько угодно ) про пляжи открытые бульдозерами - реально смешно))))а следишь ты за его жизнью видно плохо - про то ,что он жрет и пьет в самых дорогих ресторанах и не платит- не уследил,то что он только балаболить умеет и то что он сам кинул Одесскую обл перед зимой и уволился,чтобы в выборах в Грузии участвовать -тоже не уследил.И то что его тогда пнули из Украины - мы были рады
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НУ ВОТ ВИЖУ ЕСТЬ И ДРУГИЕ МНЕНИЯ ПРО НЕГО В ОТВЕТЕ МНЕ....НЕ ЗНАЮ НЕ ЗНАЮ....А Я ФАНАТ ЕГО....РЕЗУЛЬТАТЫ В ГРУЗИИ. смелый.простой, энергичный. радикальный. мой характер похож с ним...
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Ну це ЗМІ роботою забезпечені на тиждень.
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Особенно "...Включая 14 граждан Беларуси" Евакуйованих мешканців згорілого готелю в Одесі тимчасово поселили в автобусах, - поліція - Цензор.НЕТ 4790
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А французи, а американці...
Ще міжнародного скандалу нам не вистачало.
Не здивуюся, якщо з часом з'ясується, що там були і німці, і поляки...

Казка "Рукавичка" відпочиває.
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Вообще не понимаю, КАК там оказались иностранцы?!
Вся Одесса знает, что "Зірка" и "Токио" - настоящие бордели, а не отели.В рекламе они так и позиционируются с ценой за 4 часа!
Плюс в "Токио" основной контингент - продавцы с Привоза.
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Жду когда ЗЕ как и его мышебратан по росту разразится "крылатой фразой" последнего - Обещал? Я вам ничего не обещал!
А такое будет, но попозжее.
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Якого путіна ти сюди пхнеш політику?
Троль?
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так скажи зекретину,чтобы не пхнулся,а наконец начал заниматься своими прямыми обязанностями
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Слышь, заика, тебя, шавку ольгинскую, никто не просил сюда влезать!
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а я тебя, боевого пи-са пуйла ,не спрашиваю что мне делать
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Посетите их в дома главного архитектора и всех членов комиссии,подписавшей ввод гостиницы в эксплуатацию и "бунгало" хозяина.
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Де де,Курва??? Ріксоси всякі то для жабуриння ол-інклюзів,а постраждалих розмістили в маршрутках? Хоча....ви самі їх до влади вибрали.Хавайте
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Додам. Символічним стає текст пісні " Сорок пачок Верховини" С. Кузьмінського.
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нееееет!!!!лучше себе его берите - если в восторге
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я хз какие в Украине законы по этому поводу в Италии если у тебя больше 21 койко места ты обязать иметь матрасы которые не горят шторы и так далее, постельного только это не касается, второе номер без окна это как? Пожар с каридора и тебе гаплык, натяжные потолки и плёнки в гостинице не могут использоватся в принцыпе
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французы,американцы,англичане...это сюр какой то )туда близко брезгливо подойти
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