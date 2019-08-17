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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:побег (282) СБУ (13737) Матиос Анатолий (587)

 "Беседуем" с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта наркобарона Сильвера, - Матиос. ФОТО

Военная прокуратура расследует обстоятельства побега во время экстрадиции израильского наркобарона Амоса Дов Силвера.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"Задержали! Израильского наркобарона-беглеца, основателя сети Telegrass, Амоса Дов Силвера. Иван Баканов и привлеченные оперативники СБУ - спасибо за филигранную работу по розыску! Теперь (точнее еще со вчерашнего дня) процессуальная работа военной прокуратуры. "Беседуем" с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта", - рассказал Матиос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера (обновлено)

Беседуем с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта наркобарона Сильвера, - Матиос 01
Беседуем с теми, кто поспособствовал бегству из аэропорта наркобарона Сильвера, - Матиос 02

Напомним, в пятницу, 16 августа, из аэропорта "Борисполь" во время экстрадиции в Израиль исчез наркобарон Амос Дов Сильвер.

В субботу, 17 августа, СБУ задержала сбежавшего во время экстрадиции главаря крупнейшего израильского наркокартеля Сильвера.

Задержаны трое сотрудников СБУ, подозреваемые в помощи побегу наркобарона Сильвера во время его экстрадиции.

Как сообщалось, в марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию мощного международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника. Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении мощной преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

Источник: https://censor.net.ua/p3143368
 
 
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Віддайте їх МОССАДу, як потерпілій стороні.
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його передадуть беспосередньо бібі нетаньяху....це йому додасть позитиву до виборів
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та з самим бакановим "побеседуйте"!
При Грицаку за подібні "проколи" не було чути. Можливо, і не було. А тут, після зміни начальства... одразу "косяки" пішли.
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Два дня за Зе -ни гу-гу.Запил? Или работает?
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интересно, а кто наши наркобороны? все города обрисованы рекламой наркоты
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Да матиос уже как 5 лет сам должен перестукиваться с гражданами из соседних камер
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И еще не знаешь по какой статье привлечь .
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"Наркоторговец Амос Дов Сильвер в 9.00 задержан СБУ. Его нашли в Умани /Повезло в армии не служившему и на воинском учёте не стоявшему волкодаву-скорохвату Баканову. Беглый барон-наркоша не читает Цензор.Иначе не нашли бы.-20.09.17 Хасидов-наркокурьеров задержали в Умани.-- задержали полицейские в Умани совместно со своими израильскими коллегами.
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Суд над пособниками скажет: "Понять и простить"
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Вчера зебобики доказывали, что нарко-барон сбежал потому что ЗЕ еще не всех СБУшников Петиных поменял. А сегодня его уже снова поймали, хотя сотрудники СБУ остались прежними. Что-то я совсем запутался - отпустили Петины сотрудники и поймали Петины, или отпустили Зелины и поймали Зелины ? "Гомонимо" з тими, хто посприяв утечі з аеропорту наркобарона Сільвера, - Матіос - Цензор.НЕТ 9187 ... кого награждать будут ?
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