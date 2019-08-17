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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4155) освобождение (306) Станица Луганская (43)

 В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ. ФОТОрепортаж

В Луганской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 5-й годовщине освобождения Станицы Луганской от незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 01

У поселкового совета с участием представителей органов местной власти, общественных организаций, военнослужащих и местных жителей состоялась панихида по погибшим защитникам Украины.

В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 02
В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 03

Смотрите: Красногоровка отметила пятую годовщину освобождения города от наемников РФ. ФОТОрепортаж

В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 04

К памятному знаку воинам, погибшим во время проведения АТО/ООС возложили цветы.

В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 05
В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 06
В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 07

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Праздничный концерт для собравшихся подарили музыканты Николаевского военного оркестра 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС ВСУ.

В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 08
В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ 09

Источник: https://censor.net.ua/p3143346
 
   
 Топ комментарии
 
Люди, запомните этот ник - Это сволочь
Извините, ругаюсь редко, НО ЭТО.... В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ - Цензор.НЕТ 3352
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Зачем запоминать?Оно тут каждый день под новым ником унижается.
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Палит Окрошкин"нациков навезли, что бы местные родину любили?"(с)
А ты ж ГАД!!!
Те, кто защищает страну ( не могу сказать, что твою) для тебя - нацыки?
Будь проклят
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Люди, запомните этот ник - Это сволочь
Извините, ругаюсь редко, НО ЭТО.... В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ - Цензор.НЕТ 3352
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Зачем запоминать?Оно тут каждый день под новым ником унижается.
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показать тебе, кто научил их считать "нацыками"?
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А "тыкаете" по какому поводу?
Вас не устраивает содержание моего поста?
Неуважение нетерпимо нигде - будь то оппонент или просто прохожий
Кто вы?
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но писать "вы" с маленькой буквы не меньшее неуважение, не правда ли?
К чему эти умничания... На форумах в большинстве случаев обращение на "ты" считается нормальным.
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