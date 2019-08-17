 В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
У поселкового совета с участием представителей органов местной власти, общественных организаций, военнослужащих и местных жителей состоялась панихида по погибшим защитникам Украины.
К памятному знаку воинам, погибшим во время проведения АТО/ООС возложили цветы.
Праздничный концерт для собравшихся подарили музыканты Николаевского военного оркестра 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС ВСУ.
А ты ж ГАД!!!
Те, кто защищает страну ( не могу сказать, что твою) для тебя - нацыки?
Будь проклят
Извините, ругаюсь редко, НО ЭТО....
Вас не устраивает содержание моего поста?
Неуважение нетерпимо нигде - будь то оппонент или просто прохожий
Кто вы?
К чему эти умничания... На форумах в большинстве случаев обращение на "ты" считается нормальным.