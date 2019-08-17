 В Станице Луганской отметили 5-летие освобождения от наемников РФ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

У поселкового совета с участием представителей органов местной власти, общественных организаций, военнослужащих и местных жителей состоялась панихида по погибшим защитникам Украины.





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К памятному знаку воинам, погибшим во время проведения АТО/ООС возложили цветы.







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Праздничный концерт для собравшихся подарили музыканты Николаевского военного оркестра 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМС ВСУ.



