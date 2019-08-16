 На Черкасщине прошли сборы пограничников оперативного резерва первой очереди. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время курса подготовки, который проходил в течение двух недель, участники сборов освоили курс огневой подготовки, отработали приемы по личной безопасности, получили навыки первой домедицинской помощи, изучали тактико-специальную подготовку и другие дисциплины.
Во время практических занятий по личной безопасности и применению силы резервисты совершенствовали технику нанесения ударов, задержания и конвоирования правонарушителей, использование элементов защиты от ударов. Инструкторы по тактической медицине провели ряд теоретических и практических занятий, где резервистов учили останавливать критическое кровотечение, восстанавливать проходимость дыхательных путей и правильно и быстро накладывать жгуты.
Также на военном стрельбище резервисты выполняли упражнения разборки и сборки оружия, стрельбы из автомата АК-74 и пистолета ТТ.
Во время курса тактики пограничной службы резервисты получали практический опыт в действиях в составе пограничного наряда по выявлению и задержанию правонарушителей, осуществлению контроля за соблюдением правил пограничного режима и выполнения других задач.
По итогам подготовки участникам сборов вручили соответствующие свидетельства, удостоверяющие завершения подготовки оперативного резерва первой очереди Госпогранслужбы Украины.
Сьогодні коломойське телебачення «1+1, ТСН» розповідає: «НА СТОЛИЧНОМУ АВІАЦІЙНОМУ ЗАВОДІ «АНТОНОВ» РОЗПОЧАЛАСЯ РЕПЕТИЦІЯ ХОДИ ВЕТЕРАНІВ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ» (ТСН-ранок. 07.43). Суть справи.
- 11.07.2019 року президент України В.Зеленський підписав Указ №513/2019 «Про відзначення 28-ї річниці незалежності України», при цьому ще раз чітко дав зрозуміти українському суспільству - військового параду НЕ БУДЕ!
- У відповідь на це, представники ветеранських організацій, волонтери та Союз сімей загиблих героїв анонсували проведення в День Незалежності, 24 серпня, Маршу захисників України.
- В ОПУ (офісі президента) із запізненням зрозуміли - ініціатива валиться з рук, падають рейтинги, втрачається керованість…
- 30 липня завхоз президента А.Богдан повідомляє про ходу гідності на день Незалежності «Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО ЗМОЖУТЬ ПРИЄДНАТИСЯ до представників своїх бригад. Разом із військовими у заході також візьмуть участь, зокрема, медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери. У ході візьме участь президент України Володимир Зеленський і керівництво держави…». Так і сказано - ветерани зможуть приєднатися! І на підтанцовках - дипломати, спортсмени, медики, вчителі… Попереду - гарант!
- Оргядро Маршу захисників України у відповідь - немає проблем! Тільки давайте розведемо марші по часу, щоб не заважати один одному. Але бути частиною вашого шоу ми не збираємося!
- У відповідь з ОПи (чи з ОПУ) - мовчання та чухання потилиці!
І нарешті розродилися! Параду не буде - буде хода! Хода добровільна але не зовсім…. І ось вже везуть у автобусах і грузовиках на знайому багатьом офіцерам і солдатам злітну смугу «АНТОНОВА» «добровільних» учасників ходи від військових частин столичного гарнізону… зі старшими і керівниками, з відповідальними і контролюючими… І тренуються, тренуються, тренуються…. добровільно… Знаковим є те, що тренуванням керує кліпмейкер Алан Бадоєв, славетний кліпами до пісень Бориса Апреля і Віталіка Козловського, Лободи і ВіаГРИ, Філіпочка Кіркорова і Глюкози, крутяка Лєпса і Артура Пірожкова! Військовий талантіще, нах!!!
Радянська ситуація радянських часів з радянським прислів'ям про те, що на кожну хитру дупу завжди знайдеться щось конкретне…
А хитрож@пих не ******* ніде! Ані керівників, ані напівпровідників, ані виконавців…(с)
игры на роялеподдержки вазелина - дан указ собрать толпу. "На День Незалежності ОП привезе бюджетників з регіонів до Києва державним коштом. Хто там валав, що на зустріч із Порохом бюджетників звозять? - Жрі.Тє."