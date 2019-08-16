EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  372  2
Все про:игорный бизнес (272) казино (91) Нацполиция (9910)

 У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Проведенными мероприятиями оперативников Департамента защиты экономики и следователей Главного следственного управления Национальной полиции Украины удалось разоблачить организатора игорного бизнеса и прекратить деятельность нескольких веб-ресурсов, с помощью которых игроки имели доступ к виртуальным игровым автоматам в украинском сегменте сети интернет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В целях конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации. Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями.

Выяснили правоохранители и место нахождения офисного помещения - частный дом организатора на территории полуострова в Киевской области. Оттуда осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов казино и контроль за выплатами "выигрышей".

У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция 01

Смотрите: "В Доме профсоюзов, где гибли люди": журналиста заперли в новом незаконном казино в центре Киева, которое тот пытался снять на камеру. ВИДЕО

В четверг, 15 августа, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции провели санкционированные обыски по месту жительства организатора. Правоохранители изъяли 520 тыс. долларов и 140 тыс. евро (эквивалент национальной валюты - более 17 млн гривен), полученных от функционирования онлайн казино, компьютерную технику и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина.

У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция 02
У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция 03

Читайте: Правоохранители разоблачили сеть игорных заведений на Троещине в Киеве

У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция 04

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, будет устанавливаться полный круг лиц, причастных к функционированию сети онлайн казино.

Источник: https://censor.net.ua/p3143337
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
выборочное правосудие в Украине незыблемо и вечно,как Лаврская колокольня..
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх