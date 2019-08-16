 У организатора сети подпольных онлайн - казино изъяли 520 тыс. долл. и 140 тыс евро наличными, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В целях конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации. Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями.

Выяснили правоохранители и место нахождения офисного помещения - частный дом организатора на территории полуострова в Киевской области. Оттуда осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов казино и контроль за выплатами "выигрышей".

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В четверг, 15 августа, следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции провели санкционированные обыски по месту жительства организатора. Правоохранители изъяли 520 тыс. долларов и 140 тыс. евро (эквивалент национальной валюты - более 17 млн гривен), полученных от функционирования онлайн казино, компьютерную технику и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина.





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В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, будет устанавливаться полный круг лиц, причастных к функционированию сети онлайн казино.