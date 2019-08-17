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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Госэкоинспекция (62) животные (693) Харьков (4402)

 Харьковская экоинспекция материально поддержала центр помощи бездомным животным. ФОТО

17 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. В честь этого дня Государственная экологическая инспекция в Харьковской области поддержала одну из важнейших общественных инициатив региона по помощи бездомным животным — центр "Порятунок тварин Харків".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В день защиты животных в центр "Порятунок тварин Харків" от коллектива Госэкоинспекции области было передано 50 пакетов корма для котят и щенков, 8 лежаков для животных, лекарства и чистящие средства.

Харьковская экоинспекция материально поддержала центр помощи бездомным животным 01

Центр "Порятунок тварин Харків" появился четыре года назад. Волонтеры вспоминают, что первым вызовом стала помощь котенку, который застрял на дереве. С тех пор центр стал местом спасения, помощи и новой жизни для кошек, собак, птиц и других животных: сбитых, раненых, в ямах, под асфальтом, в колодце, трубе, стене, на дереве, крыше, в воде, потерянных.

"Все мы связаны друг с другом. И действия одного элемента экосистемы, - считает глава Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. - Однако, к сожалению, сегодня много домашних любимцев остались без присмотра. Как результат Украина входит в топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе бездомных. Поэтому помощь таким инициативам, как "Порятунок тварин Харків" - наш общий долг как ответсвенных заэкологию в регионе, да и вообще, как граждан, как людей".

В центре работают 20 волонтеров, находятся 30 собак и кошек, 9 голубей и несколько котят и щенков. Многие харьковчане помогают центру - берут животных к себе.

По словам руководителя Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгения Оберемка Украина входит в Топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе бездомных. 

Справка. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Проведение мероприятий началось еще с 1992 года при поддержке некоммерческой организации - Международного общества по правам животных (WSPA). С тех пор во всем мире в этот день организуют благотворительные акции.

Источник: https://censor.net.ua/p3143336
 
   
 Топ комментарии
 
Человек сам в состоянии себе помочь. А вот коты и собаки, в результате приручения, утратили свой дом и навык и действительно нуждаются в помощи.
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А не лучше бы было, оказать помощь бездомным людям, а? А то последнее время только лишь слышно - бездомные животные-бездомные животные, а люди выходит для вас, на последнем месте, животные превыше всего.
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И это замечательно, спасибо добрым людям.
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А не лучше бы было, оказать помощь бездомным людям, а? А то последнее время только лишь слышно - бездомные животные-бездомные животные, а люди выходит для вас, на последнем месте, животные превыше всего.
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Человек сам в состоянии себе помочь. А вот коты и собаки, в результате приручения, утратили свой дом и навык и действительно нуждаются в помощи.
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Ты ведь не ешь мясо, не носишь кожу и меха? А то все едят мясо животных и кормят ими себя и других животных. Но вот кошку\собаку жалко, а свинью\корову\птицу мы убьем и сожрем. Лицемеры.
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Но ты ведь не ешь друзей и не дружишь с бутербродами? А то все упорядочили на еду и друзей, и не хотят слушать пение свиньи в опере. А как бы хорошо смотрелась на твоих коленках свинка с коровкой, в благодарочку тебе похрюкивая/помукивая за нежные поглаживание по животику. Вот уж честое слово ЛИЦЕМЕРЫ.
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скажи мне кто твой друг... твоя мама - ****?
псы любимые животные гитлера и путлера, палачей гулага.
все жертвы гулага ненавидели псов, они знали им цену.
скотофильство пострашнее наркомании
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А топор и кухонный нож - любимые орудия так называемых "бытовых убийц"... Запретим?...
И что дальше? Собаки - это орудия... Они могут охранять отару овец, спасать людей на воде, обнаруживать их в обломках зданий, после землетрясений, цунами, обнаруживать мины, наркотики, заболевания у людей... А могут убивать... Поэтому, реально, убивают не собаки... Убивают люди, создающие из них "орудия убийств"... Думать надо... Головой...
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Ты "дурак в квадрате"(с). Собака не виновата в том, что хозяин ее таков-эдакий. Кому в руки попала, такое и ее поведение. Вот ротвейлер. Порода специально выведена, как охранная псина. Но, если ее со щенячьего возраста не делать злобной, милейшее домашнее существо. Сам я собак не люблю, но понимаю, что они, как вид из семейства псових, ничем перед людьми не провинились. А вот люди перед ними очень.

У меня дома три кошки. Без них было бы скучно. Еще регулярно кормлю небольшой прайд подвальных. Люди же, ставшие жалкими существами, в подавляющем количестве сами виноваты в своей опущенности. Даже не хочу приводить примеры.
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Харьковская экоинспекция оказала материально поддержала ?
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И это замечательно, спасибо добрым людям.
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Харьковскую экоинспекцию обвинили в коррупции по вырубке леса-решила показать,что они ХОРОШИЕ!!!!!
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всемирный день дебилов-шариковых. вчера снял с себя ползущего клеща. раздавил. как его считать - бездомным чи ни?
желаю всем скотоложцам=скотофилам, чтобы их детки встретились ночью со сворой бездомных псов
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