 Харьковская экоинспекция материально поддержала центр помощи бездомным животным. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В день защиты животных в центр "Порятунок тварин Харків" от коллектива Госэкоинспекции области было передано 50 пакетов корма для котят и щенков, 8 лежаков для животных, лекарства и чистящие средства.
Центр "Порятунок тварин Харків" появился четыре года назад. Волонтеры вспоминают, что первым вызовом стала помощь котенку, который застрял на дереве. С тех пор центр стал местом спасения, помощи и новой жизни для кошек, собак, птиц и других животных: сбитых, раненых, в ямах, под асфальтом, в колодце, трубе, стене, на дереве, крыше, в воде, потерянных.
"Все мы связаны друг с другом. И действия одного элемента экосистемы, - считает глава Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгений Оберемок. - Однако, к сожалению, сегодня много домашних любимцев остались без присмотра. Как результат Украина входит в топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе бездомных. Поэтому помощь таким инициативам, как "Порятунок тварин Харків" - наш общий долг как ответсвенных заэкологию в регионе, да и вообще, как граждан, как людей".
В центре работают 20 волонтеров, находятся 30 собак и кошек, 9 голубей и несколько котят и щенков. Многие харьковчане помогают центру - берут животных к себе.
По словам руководителя Государственной экологической инспекции в Харьковской области Евгения Оберемка Украина входит в Топ-10 стран мира по наибольшему количеству животных, в том числе бездомных.
Справка. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Проведение мероприятий началось еще с 1992 года при поддержке некоммерческой организации - Международного общества по правам животных (WSPA). С тех пор во всем мире в этот день организуют благотворительные акции.
псы любимые животные гитлера и путлера, палачей гулага.
все жертвы гулага ненавидели псов, они знали им цену.
скотофильство пострашнее наркомании
И что дальше? Собаки - это орудия... Они могут охранять отару овец, спасать людей на воде, обнаруживать их в обломках зданий, после землетрясений, цунами, обнаруживать мины, наркотики, заболевания у людей... А могут убивать... Поэтому, реально, убивают не собаки... Убивают люди, создающие из них "орудия убийств"... Думать надо... Головой...
У меня дома три кошки. Без них было бы скучно. Еще регулярно кормлю небольшой прайд подвальных. Люди же, ставшие жалкими существами, в подавляющем количестве сами виноваты в своей опущенности. Даже не хочу приводить примеры.
желаю всем скотоложцам=скотофилам, чтобы их детки встретились ночью со сворой бездомных псов