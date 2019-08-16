 Саперы разминировали всю территорию возле моста в Станице Луганской. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Громадського радіо" сообщили спасатели ГСЧС.
Также эту информацию подтвердили представители ОБСЕ.
Отмечается, что работы по разминированию продолжались 16 суток.
По данным издания, боевики сообщили, что сегодня также завершают разминирование возле разрушенного моста.
"Сейчас на оккупированной территории возле моста представители "МЧС ЛНР" жгут траву и деревья. Это они называют "зачисткой разминированы территории", - пишет издание.
Напомним, президент Владимир Зеленский 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.
1 августа саперы ГСЧС начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".
нехай живуть в резервації.
щоб вони не диктували свої сучі права.
всіх перевертнів, які прагнуть жити з росіює - переселити на росію.
москальня готується захопити нові території, а наші хлопають віями
а зе-позиція.
як бачу зелебоба, так вже хочеться йому "віддячити"
але ж забанять.
Навіть місцеві зелебоби мовчать як риба.
Дід Микола
Той, хто "відкосив" від армії - командує ЗСУ.
Гей командує військовим парадом...
Це не жахливий сон.
Це не видумане шоу "95 Кварталу".
Це РЕАЛЬНІСТЬ!
Це Україну перетворили на суцільний "95 Квартал".
Тільки чому людям, у котрих залишилися мізки, хочеться не реготати, а плакати?!