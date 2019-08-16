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Все про:задержание (5471) Нацполиция (9910) Куприй (31)

 Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Киевской области задержала нападавшего на народного депутата Виталия Куприя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"За несколько часов сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

При этом фамилию нардепа не называют.

Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято как вещественное доказательство.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Киевщине была введена специальная полицейская операция "Перехват". Полиция разыскивала нападавших на народного депутата Виталия Куприя. Двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом.

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Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция 01
Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3143277
 
 
 Топ комментарии
 
) латиница, читается "поц" - афрокавказец значит.
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кацапура, якій тимчасово надали прихисток.
скільки таких злиднів отримає українськи паспорти по зелькіному закону ?
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Тепер на зоні кілька років будуть руками вибирати рідину з неприємним запахом з загального сантехнічного засобу.
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Напад на державного діяча, представника верховного органу влади в Україні - це гарантована тюрма!
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ну этот самый куприй может и отмоется, но запах обливы таки останется )
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"За несколько часов" . Ради простого смертного не будут так убиваться .
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Интересно, житель какого ж это государства с украинской кодировкой "РОС" и именем Руслан? Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3205
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) латиница, читается "поц" - афрокавказец значит.
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Интересно, кто и когда выдал этому типу РУС этот временный вид на жительство в Украине?
И за какие заслуги?
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Хто б сумнівався, шо справа кацапсіних рук. Останнім часом цього лайна в україні багато. Не здивуюсь, якщо це ті, кого зелена блювота пригріла
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Що значить сила мистецтва, навіть Поляк, подивившись фільм "Слуга народу" попросив посвідку на проживання.
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кацапура, якій тимчасово надали прихисток.
скільки таких злиднів отримає українськи паспорти по зелькіному закону ?
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Моторошна трагедія сталася на Київщині!!!
Купрія облили гімном!
Аваков, на мотоциклєтах з кулеметами, очолив план «Перехват».
Над місцем події кружляють гвинтокрили і Антон Геращенко
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Куприй сам сказал что на него напали "двое мужчин чеченской наружности и девушка". Явно за всем стоит Кадыров. Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2709
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а шо,кадырка знает про куприя?Я ,лично,его вспомнила,так как он полный идиот -аля савченко
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Интересно, девушка тоже "чеченской наружности", или это предатель?
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не уверенна,что тот куприй чеченца от такжика отличит - у нас с этим не так как на раше)
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трохи відрізняють, в нас цілі цвинтарі з них лишились з 90-х років.
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Помните, убийство Петрика? Патриоты четыре страницы исписали про чеченцев. А оказалось что убили его собственные подельники после ссоры (Швец и Щербина). Кстати они до сих пор не найдены. У страха глаза велики. Везде мерещатся чеченцы.
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Нагадайте хто такий Петрик. В нас зовсім не бояться чеченців, просто в 90-і їм дозволили в Карпатах тренуватися а вони полізли на митниці, ну і все, тренуватись не стало кому. Приїхали старші і забрали тих, хто ще був живий.
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Но вы же сами вдруг начали рассказывать как не боитесь чеченцев, хвастаться что всех отправили на кладбище, как всех замочили. Что это если не пустое бахвальство храбрящегося труса? Я же вас за язык не тянул.
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Вы просто всех чеченцев замочили сидя на диване. Просто поражаюсь вашей мужественности.
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У леры все кругом идиоты, за исключением гениальнейшего из гениальных!, добрейшего из добрых!, честнейшего из честных!, сладчайшего из сладких!!!
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"Правопорядок в стране определяется не наличием воров,а умением властей их обезвреживать"...(с)
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сколько ещё таких бляхеров тут воду мутит...
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Евробляху изьять и отдать мне Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5148 Мне почему то нравятся такие Опельки Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5148
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Хто цим мавпам довідки видає, їм Москви вже не вистачає?
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А що - це був аваковський нацжон?
І все-одно, шкода мені, що взяли... За таку гниду сидітиме...
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Не буде, довідку анулюють і до рідних баранів, в Москву.
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Мы говорим что рос. пропаганда натравливает людей на Украину. И скромно молчим о том что наши СМИ натравливают людей на собственное государство. Результат на лицо.
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