 Один из нападающих на нардепа Куприя задержан, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"За несколько часов сотрудники полиции оперативно разыскали и задержали одного из нападавших в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

При этом фамилию нардепа не называют.

Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине.

Также нашли автомобиль, на котором скрылись нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъято как вещественное доказательство.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

По факту нападения на народного депутата открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Киевщине была введена специальная полицейская операция "Перехват". Полиция разыскивала нападавших на народного депутата Виталия Куприя. Двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом.

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