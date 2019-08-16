 ГБР расследует присвоение 800 тыс. грн при закупке электрических котлов для военной части во Львове, в причастности подозревают сотрудников Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР.

Отмечается, что к преступному сговору могут быть причастны должностные лица предприятия и Министерства обороны Украины.

"По предварительной информации, в одной из воинских частей военного резерва г. Львов предприниматели доставили оборудование для системы питания, которое не соответствует техническим условиям. По предварительному сговору предпринимателей и должностных лиц Минобороны, стоимость этого оборудования была безосновательно завышена вдвое", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Министерства обороны по всей территории Украины".

Общая стоимость оборудования, предусмотрена в договоре, составляет 30,4 млн гривен.

Сейчас следователи львовского теруправления ГБР совместно с работниками военной контрразведки СБУ проводят санкционированные обыски.

Кроме того, проводится изъятие необходимой документации в Министерстве обороны Украины и "наложен арест на некачественное оборудование с целью проведения судебных экспертиз".

Дело квалифицировали по 2.ст. 15 УК (покушение на совершение преступления), и ч. 3 ст. 410 УК - похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением совершенные в условиях особого периода, кроме военного состояния.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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