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 С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Вчера, 15 августа, в поселке городского типа Мирополь Романовского района Житомирской области состоялось прощание с Дмитрием Дмитриевичем Дашковцом, 1983 года рождения, сержантом, заместителем командира взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты, который 9 августа в районе поселка Широкино Донецкой области, во время боевого дежурства получил крайне тяжелое огнестрельное ранение головы (неосторожное обращение с оружием, ведется следствие), был немедленно эвакуирован в Днепр, трое суток находился в состоянии комы, перенес три остановки сердца и умер вечером 12 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Дашковец родился 26.03.1983 года. Увлекался футболом, играл за ФК "Мирополь". Долгое время проходил службу по контракту. С 2001 года служил в 95-й ОАэМБр, 2003 г. проходил обучение миротворческих миссий ООН в Польше, 2004 г. находился в составе миротворческого контингента в Ираке, 2005 г. проходил обучение в США. В общем, принял участие в более 10 международных учениях. Был инструктором по подготовке личного состава к миротворческим миссиям ООН. Совершил более 100 прыжков с парашютом. Во время войны в 2015 г. входил в состав спасательно-парашютно-десантной группы спецназначения, в 2016 г. проходил службу в зоне АТО в 25-й ОПДБр. В 2019 г. командирован в бригаду морской пехоты в зону ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Умер украинский воин Дмитрий Дашковец, раненый в районе Широкино. Это восьмой военный, погибший за время перемирия Зеленского. ФОТО (обновлено)

Похоронили Дмитрия Дашковцана кладбище района Каменка, рядом с погибшим в ДАП Александром Атаманчуком, старшим солдатом 95-й ОАэМБр (погиб 20.01.2015 года во время эвакуации раненых из Донецкого аэропорта).

У Дмитрия Дашковца остались брат, жена и дочь.

С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 01

С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 02
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 03
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 04
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 05
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 06
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 07
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 08
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 09
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 10
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 11
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 12
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 13
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 14
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 15
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 16
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 17
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 18
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 19
С воином 36-й ОБрМП Дмитрием Дашковцом, умершим в госпитале после ранения под Широкино, простились на Житомирщине 20

Фото: tvijromaniv.in.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3143216
 
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