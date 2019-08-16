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Все про:депутат (2706) Киевская область (1728) нападение (1756) Нацполиция (9910)

 Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план "Перехват" в Киеве и области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Киевщине введена специальная полицейская операция "Перехват". Полиция разыскивает нападавших на народного депутата Виталия Куприя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза", - говорится в сообщении.

Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции.

Установлено, что после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле "Опель" серого цвета.

Для задержания пропавшего автомобиля и злоумышленников введена спецоперация "Перехват", ориентированы все наряды.

В свою очередь народный депутат Виталий Куприй на своей странице в сети Facebook попросил помочь опознать нападающих. Также он опубликовал видео, на котором запечатлена попытка задержать нападающих.

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Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 01
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 02
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 03
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 04
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 05
Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 06

Двое неизвестных напали на нардепа Куприя, введен план Перехват в Киеве и области 07

Источник: https://censor.net.ua/p3143206
 
 
 Топ комментарии
 
А чому без прізвища ?
Від прізвища залежить і ставлення до нападників.
Може то на шухрича "напали" ?
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не , в него не брызгают ,сразу бьют Двое неизвестных напали на нардепа, введен план "Перехват" в Киеве и области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8313
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гавном облили -замах Двоє невідомих напали на нардепа Купрія, введено план "Перехоплення" в Києві та області - Цензор.НЕТ 2829 весёлые новости..., а больше всего порадовал "смельчак" с телефоном и фраза в конце: -"ух, сцуки, пля, упустил..." -так перебздел пока снимал шо аж запыхался.... ,
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