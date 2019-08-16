 Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В первой части учебного дня участники ознакомились с методическими рекомендациями по качественному обслуживанию техники, обустройству инфраструктуры для размещения личного состава.
После теоретической подготовки началась практическая часть инструкторско-методического занятия. В рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б демонстрировали присутствующим навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленного задания.
В рамках следующего этапа экипажи боевых машин на время должны были преодолеть 400-метровую полосу препятствий с боекомплектом. Участники занятия не только следили за тем, как выполнялись упражнения, а имели возможность задать вопросы и получить ответы по обустройству искусственных препятствий: участка для бега с автомобильных шин, с проволочной сеткой на низких кольях, заболоченной местности с импровизированными пнями, с разрушенной лестницей и тому подобное. Также они осмотрели учебные места по метанию ручных гранат, разборке-сборке личного оружия и выполнению учебных упражнений по стрельбе.
Кульминацией дня стали стрельбы штатным артиллерийским выстрелом "с ходу". Согласно условиям выполнения контрольного упражнения, танкисты должны были загрузить боекомплект, по команде начать движение и осуществить три пушечных выстрела по движущимся мишеням, а из курсового пулемета калибра 7,62 мм по ростовым фигурам и расчетам противотанкистов.
Инструкторско-методическое занятие завершилось подведением итогов и определением наиболее эффективных способов ведения различных видов боя, установлением общего понимания и методик отработки вопросов по организации профессиональной подготовки танковых подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.
"Надо просто перестать стрелять". И выпустить всех террористов, наверное, как в Мариуполе давеча выпустили одного.
Но, население почему-то жаждет крови Пороха. Они, понимашь, "устали от войны".
и у него про военных.
а у вас флуд и провокация.
так я думаю..
не нашли вы ботофермы.
извинения будут ? вряд ли. так хотя бы уймитесь, убогие.
Вот, пишу тебе: Зекоманда будут абсолютными счастливчиками если сумеют живьём унести свои поганые шкуры.
Раньше весь форум был засран постами про Порошенку, теперь Зеленским. В каждом втором посте его аббревиатура.
иди ловить кенгуру..
"Минувшая ночь стала последней для трех защитников Украины.Около 23:30 в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов взводного опорного пункта в районе пгт. Свободное на Луганщине погиб от многочисленных ранений в грудь боец 72 бригады им. "Черных Запорожцев" солдат Василий Владимирович Евстегнеев, 6.12.1980 г.р. из Ольшанского района Кировоградщины.На наблюдательном пункте возле села Пески под Донецком около 02:00 15 августа погибли бойцы 74 разведбата - командир отделения сержант Константин Николаевич Гаврик, 15.09.1978 г.р. из Токмака в Запорожье и номер расчета старший солдат Алексей Олегович Попко, 10.07.1986 г.р.Они закрыли собой нас всех.
нелюди, маскирующиеся под украинских патриотов.
им плевать на потери, лишь бы мир с рашкой обустроить.