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 Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На одном из военных полигонов Донецкой области состоялось инструкторско-методическое занятие по организации профессиональной подготовки танковых подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В первой части учебного дня участники ознакомились с методическими рекомендациями по качественному обслуживанию техники, обустройству инфраструктуры для размещения личного состава.

После теоретической подготовки началась практическая часть инструкторско-методического занятия. В рамках выполнения контрольных упражнений экипажи Т-64Б демонстрировали присутствующим навыки индивидуальной подготовки и профессиональное мастерство при выполнении поставленного задания.

В рамках следующего этапа экипажи боевых машин на время должны были преодолеть 400-метровую полосу препятствий с боекомплектом. Участники занятия не только следили за тем, как выполнялись упражнения, а имели возможность задать вопросы и получить ответы по обустройству искусственных препятствий: участка для бега с автомобильных шин, с проволочной сеткой на низких кольях, заболоченной местности с импровизированными пнями, с разрушенной лестницей и тому подобное. Также они осмотрели учебные места по метанию ручных гранат, разборке-сборке личного оружия и выполнению учебных упражнений по стрельбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В боевых условиях вы способны показать себя еще лучше": военные в зоне ООС отработали навыки захвата вездехода врага. ВИДЕО

Кульминацией дня стали стрельбы штатным артиллерийским выстрелом "с ходу". Согласно условиям выполнения контрольного упражнения, танкисты должны были загрузить боекомплект, по команде начать движение и осуществить три пушечных выстрела по движущимся мишеням, а из курсового пулемета калибра 7,62 мм по ростовым фигурам и расчетам противотанкистов.

Инструкторско-методическое занятие завершилось подведением итогов и определением наиболее эффективных способов ведения различных видов боя, установлением общего понимания и методик отработки вопросов по организации профессиональной подготовки танковых подразделений, привлеченных к проведению операции Объединенных сил.

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Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны 01
Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны 02
Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны 03
Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны 04
Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны 05

Источник: https://censor.net.ua/p3143176
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Каждый день - двое-трое погибших. И так уже пять с половиной лет.
"Надо просто перестать стрелять". И выпустить всех террористов, наверное, как в Мариуполе давеча выпустили одного.
Но, население почему-то жаждет крови Пороха. Они, понимашь, "устали от войны".
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здесь про военных.
и у него про военных.
а у вас флуд и провокация.
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А чего оиждать от казламордого проксеныша?
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обидели коллегу по ботоферме..? за это несомненно надо в спам..
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какой еще ботоферме ?
не нашли вы ботофермы.
извинения будут ? вряд ли. так хотя бы уймитесь, убогие.
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Там где про погибших, комментарии отключены. Потому здесь.
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Твои ж раньше писали что все равно на пожарах и в воде гибнут на порядок больше чем в ООС, типа все нормально. Что изменилось?
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Я пишу то что я считаю нужным.
Вот, пишу тебе: Зекоманда будут абсолютными счастливчиками если сумеют живьём унести свои поганые шкуры.
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Закрыли значит нашли нужным.

Раньше весь форум был засран постами про Порошенку, теперь Зеленским. В каждом втором посте его аббревиатура.
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закрыли, чтобы тебе подобные не глумились над потерями украинских войск.
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крови лучезарного хотят не за войну, а за "котлы", взорванные склады, грабительские тарифы, разжиревших "любих друзів", отсутствие реальных реформ и не посаженных топовых рыгов и сепаров..
иди ловить кенгуру..
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Когда понесло, не вредно отдыхать, зебанутый! Навчання танкових підрозділів відбулися на одному з полігонів Донеччини, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6231
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ботня, по сути вопроса, что сказать можешь..?
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В Сети появились сведения о трех погибших бойцах ВСУ. В Штабе ООС эту информацию отрицают.

"Минувшая ночь стала последней для трех защитников Украины.Около 23:30 в ночь на 15 августа во время обстрела из гранатометов взводного опорного пункта в районе пгт. Свободное на Луганщине погиб от многочисленных ранений в грудь боец ​​72 бригады им. "Черных Запорожцев" солдат Василий Владимирович Евстегнеев, 6.12.1980 г.р. из Ольшанского района Кировоградщины.На наблюдательном пункте возле села Пески под Донецком около 02:00 15 августа погибли бойцы 74 разведбата - командир отделения сержант Константин Николаевич Гаврик, 15.09.1978 г.р. из Токмака в Запорожье и номер расчета старший солдат Алексей Олегович Попко, 10.07.1986 г.р.Они закрыли собой нас всех.
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Царство небесное Ангелочку!Убили русские фашисты ребёнка ! Зеленское кодло ,где ваше успешное перемирие ?
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а вас заспамили.
нелюди, маскирующиеся под украинских патриотов.
им плевать на потери, лишь бы мир с рашкой обустроить.
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ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕР ДЭННИ ТРЭХО ПОСЕТИТ КИЕВ,где посетит с мачетой крыло партии "За жизнь" Учения танковых подразделений прошли на одном из полигонов Донетчины, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3964 В Украине таких актёров мало
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