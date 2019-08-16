 Склады рыбного завода "Аркадия" сгорели в Запорожье, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"15 августа в 21:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия ОАО "Аркадия" по улице Выборгской Вознесеновского района города", - говорится в сообщении.

В ходе разведки спасатели установили, что горит 500 кв.м крыши над холодильной камерой и пристройка к зданию 200 кв. м.

В 00:17 пожарные локализовали пожар, в 01:45 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения возгорания.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на все здание, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Всего от ГУ ГСЧС привлекалось 13 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. От коммунальных служб города для подвоза воды задействовали 3 водовозки.

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