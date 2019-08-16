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 Склады рыбного завода "Аркадия" сгорели в Запорожье, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали пожар в складских помещениях рыбного завода "Аркадия" в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"15 августа в 21:20 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории частного предприятия ОАО "Аркадия" по улице Выборгской Вознесеновского района города", - говорится в сообщении.

В ходе разведки спасатели установили, что горит 500 кв.м крыши над холодильной камерой и пристройка к зданию 200 кв. м.

В 00:17 пожарные локализовали пожар, в 01:45 - полностью ликвидировали, после чего провели разбор и пролив конструкций для предотвращения повторного возникновения возгорания.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар и не допустить распространения огня на все здание, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв.м.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Всего от ГУ ГСЧС привлекалось 13 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. От коммунальных служб города для подвоза воды задействовали 3 водовозки.

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Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 01
Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 02
Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 03
Склады рыбного завода Аркадия сгорели в Запорожье, - ГСЧС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3143168
 
 
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На жаль, Цензор закриває коментарі після новин про чергову загибель ВІД ВОРОЖИХ ОБСТРІЛІВ українських захисників під час УСТАЛЕНОГО ПЕРЕМИР'Я???!!! за словами голови Радбезу Данилюка. Тому прошу вибачення за коментар не по темі, скажіть, як можна тепер вірити офіційним даним прес-служби ООС, коли Цензор подає, що у ніч на 15 серпня загинуло двоє воїнів, а прес-служба спочатку, що без втрат, а потім - одна втрата. Це що? Зебенята, може ви поясните?
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