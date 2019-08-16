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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:конопля (94) Николаевская область (875) Нацполиция (9910)

 Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция. ФОТОрепортаж

В рамках расследования уголовного производства полицейские под процессуальным руководством прокуратуры провели санкционированный обыск на территории частного хозяйства в одном из поселков Вознесенского района. Во время обыска правоохранители обнаружили 740 кустов конопли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Во время следственных действий полицейские обнаружили на приусадебном участке две большие теплицы, в которых росли 740 кустов тщательно ухоженных и оснащенных системой капельного орошения сортовой конопли. Часть растений достигала двух метров высотой. А в подсобном помещении хозяйства - пакеты с уже собранным, высушенным и измельченным урожаем", - сказано в сообщении.

Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция 01

Правоохранители направили на исследование растения и принадлежности, с помощью которых осуществлялся полив. Общая стоимость изъятого на "черном рынке" составила бы почти восемь миллионов гривен.

Сейчас по данному факту проводятся следственные действия. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины "Посев или выращивание снотворного мака или конопли".

Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция 02

Правоохранители устанавливают владельца наркоплантаций, которому, согласно санкции инкриминируемой статьи, грозит до семи лет заключения.

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В ведомстве добавили, что по результатам проведенных экспертиз также будет решаться вопрос о предоставлении событию дополнительной квалификации.

Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/p3143148
 
 
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Та ну плантация ,не видели вы плантаций ... Плантацию конопли стоимостью 8 млн гривен обнаружили на Николаевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5329
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скорее бы уже легализовали эту траву, как в нормальных дем.странах....
Хватит уже подкармливать мусоров.....
Водку запретите блин....
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