 Рота 93-й ОМБр в составе механизированного батальона США принимает участие в международных учениях Combined Resolve-XII. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Украинский механизированная рота будет выполнять учебно-боевые задачи в составе механизированного батальона США.
Механизированная рота под командованием капитана Александра Борща из состава 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный яр" получила боевой приказ и осуществила марш в определенный район. Подразделения роты заняли позиции и замаскировали технику, организовали охрану.
Впереди почти десять дней маневров. Во время учений планируется отработка различных видов боя и действий в составе многонациональной бригады сил BLUFOR.
Учения проводятся для поддержания оперативной совместимости войск НАТО и партнеров во время совместных операций на суше. В них принимают участие около 5 000 военнослужащих из 21 страны.