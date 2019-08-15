EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Гримчака Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, Фоторепортаж
  6177  108
Материалы по теме:
Все про:День независимости (686) парад (439)

 "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Режиссерами праздничных мероприятий на Майдане Незалежности 24 августа станут бывший партнер Владимира Зеленского по бизнесу Алан Бадоев вместе с Еленой Коляденко.

Об этом сам Бадоев сообщил в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

На столичном авиационном заводе "Антонов" проходит репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада. Как видно по фото на территорию "Антонова" прибыли оркестры и военные.

Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио, позже первого в списке собственников заменил Борис Шефир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На День Независимости в Киеве состоятся два шествия - официальное и народное

Сегодня на столичном заводе Антонов прошла первая репетиция Шествия достоинства. Как отмечают организаторы, в нем примут участие военные, медики, учителя, спортсмены, волонтеры, дипломаты, а также дети.

"В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - сказано в сообщении.

Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 01
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 02
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 03
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 04
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 05
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 06
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 07
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 08
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 09
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 10
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 11
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 12
Мы хотим добавить немного зрелищности, - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко 13

Источник: https://censor.net.ua/p3143079
 
 
 Топ комментарии
 
зеля подкормил дружка из бюджета, работу по блату подкинул
 показать весь комментарий
 
Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио
... ля и тут дружбани. Кінець епохи кумовства...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А чем Бадоев петекантропам не подходит (а то читал в одной из веток комменты негодования)?
 показать весь комментарий
 
 
подходит,но лучше было послать командовать военными проводников Интерсити - у них хоть форма и погоны..
 показать весь комментарий
 
 
Как оказалось Бадоев не какой-то там продюссер, а друг и финансовый партнер Зеленского. То есть Членограй дал своему корешу подзаработать из бюджета. Это ли не коррупция? А еще Бадоев после 2014 года не раз бывал в Москве. Почему молчат зрадофилы и недорогенькі?
 показать весь комментарий
 
 
Главное, что оффициально они парад отменили и типа все бвбло съекономили. А когда парад решили организовать другие поняли, что будут выглядеть "не очень" и решили примазаться. И вот уже типа они организаторы и оформители этого парада.....А эти гаврики работают конечно не бесплатно
 показать весь комментарий
 
 
зеля подкормил дружка из бюджета, работу по блату подкинул
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Красава ! Настоящий прокурор! Не Луценко твой наставник случайно ?? Ты прям молодец!
 показать весь комментарий
 
"Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж
а почему не из 95квартала?)))

 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А путриот Гримчак будет на празднике ?
 показать весь комментарий
 
 
Говорят, он убежал от приглашения, как Зе от военкома.
 показать весь комментарий
 
 
Питання до реальних ветеранів. Чи дійсно є такі ветерани,хто реально воював, з Росією,вбивав окупанта ,хоронив побратимів,хто зараз вивчає содоміські ПА під ''чуткім'' ''рукаводствам'' аланчіка бадоєва? Нам що хочуть впарити гей-парад замість параду Героїв?
 показать весь комментарий
 
 
Напевне, хочуть хитро опустити Армію до рівня кордебалету.
 показать весь комментарий
 
 
так, схоже нарядять військових в яскраві рожеві балахони... зі страусовим пір'ям... і пуанти, шоб не так гоцало об асфальт і не нарушало фієрію...


 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Круто! Думаю предыдущие « типа патриоты» а на самом деле воры наконец то отпадут в прошлое жалкое..
 показать весь комментарий
 
 
Мила ты дура.Это так круто для вас тупых зеленожопых, что обделаться от крутости можно))))))) лько в настоящей независимости все эти мансы клована, предателя страны и украинофоба не имеют никакого отношения! Но кремлевская методичка, вам уродам , велит писать про крутость придурка вазелина и гея бадоева.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио
... ля и тут дружбани. Кінець епохи кумовства...
 показать весь комментарий
 
 
это то же,что боевого офицера послать организовать шествие гомосеков..
 показать весь комментарий
 
 
А кто будет танки и ракеты изображать?
 показать весь комментарий
 
 
Зе и Богдан обещали показать дозаправку самолетов в воздухе.
 показать весь комментарий
 
 
Будет смех, если через пять лет узнаем сколько миллионов баксов заплатили за это шоу
 показать весь комментарий
 
 
Перетворення дня незалежності і війскових на блазнів. В що ще може зробити блазень?
Ліпше на роялю би зіграв. Отож була б зреліщность!
 показать весь комментарий
 
 
"Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ипанутца!!в итоге будет ,,ШАУРМА"(и это происходит в воюещей стране!!КАРЛ!!)
 показать весь комментарий
 
 
"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 9529"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 1907"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 4861

типа... ооочень зрелищно!
только пусть это будет колона новых депутатов и их помощников
а Воины...все же так (см нижние фото)

"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 3894 "Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 5125
 показать весь комментарий
 
 
Два педика - режиссеры военного парада на Хрещатике???!!!! думал до этого решение ЗЕленоидов с отменой парада было дно, но тут снизу постучали....((((
 показать весь комментарий
 
 
Кловани роблять все можливе для деморалізації і приниження армії...
 показать весь комментарий
 
 
Точно! Два педика! Чукча не читатель, чукча писатель! И вас таких таки много, судя по лайкам. Как вы методички читаете? Или вам голосовыми сообщениями присылают?
 показать весь комментарий
 
 
для зрелищности можно добавить Диму Коляденко.
 показать весь комментарий
 
 
да,да ... женушка, для гей-прикрытия латентных гомосеков))))
 показать весь комментарий
 
 
Да не, бывшая конечно, один хрен, лучше от этого событие не стало.
 показать весь комментарий
 
 
Решила убрать коммент, вижу, что пошла путаница в двух геях, бадоеве и коляденко.
Ну их в болото.))
 показать весь комментарий
 
 
А что уже не дорого парад? На подтанцовке Полякова будет? А Бадоев отличный вариант, персонаж не вылизающий с кацапии снимая им клипы, достойный выбор. Гребаный стыд
 показать весь комментарий
 
 
Костюмы для ветеранов АТО от зебобы,чтобы не портили ТВ картинку своей формой.

"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 9507
 показать весь комментарий
 
 
Так подобостастно в глаза ( и не только ) гея Бадоева смотрит тот, кто отказывался носить мазепинку?
 показать весь комментарий
 
 
Мені не цікаво,шо там вигадали в ОПі,а цей голубок і ця хівря "ставят".Мені цікаво скільки баранів прийде дивитися цей лядський Пєрвомай.
 показать весь комментарий
 
 
Нажаль, як і у часи януковоща, погонять бюджетників.
 показать весь комментарий
 
 
Це якийсь клоунський *******. Вони просто насміхаються над військовими. Звєрєва з Мойсеєвим ще нехай запросять.... Дебіли, *****!
 показать весь комментарий
 
 
Опередили !
Серёжа Зверева умеет делать шоу, она бы всё гламурненько организовала.
 показать весь комментарий
 
 
Это Бадоевы которые живут в Италии, имеют итальянское гражданство, а работают в Москве. Очень патриотично.

"Ми хочемо додати трохи видовищності", - режисерами ходи на День Незалежності в Києві стали Бадоєв і Коляденко - Цензор.НЕТ 6856
 показать весь комментарий
 
 
Им лучше знать, как парады в Украине проводить...
 показать весь комментарий
 
 
Коляденко и Бадоев....
Б..я выколить мени очи!!!)))))

Гей шествие удовлетворит все аппетиты ЗЕстада!
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбобы вы довольны этим б..им шапито?
Клоуны устраивают шествия...пацаны гибнут на фронте...
Ваш ЗЕпоц до сих пор никого не посадил...только вас на сраку с обещаниями!
 показать весь комментарий
 
 
Вы хоть осознаете теперь...КАКИЕ ВЫ ДОЛ..Ы?!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зеботы не смогли отменить парад, так решили его говном измазать.
 показать весь комментарий
 
 
Это уже расизм. Все привыкли к такому отношению украинцев к гражданам другой страны, но это же украинец.
 показать весь комментарий
 
Багато хто казав,що парад це совок.Але ж в совці,також була і хода.
 показать весь комментарий
 
Так ещё ВСУ никто не унижал как эти жлобы из зеленой команды.Да,там у Бадоева прайс неслабый,кто платит за этот праздник жизни?.Деньги снимут с питания или вооружения?
 показать весь комментарий
 
 
Як же зараз зовсім незручно почувають себе "оті" 45% наших захисників в ООС.
 показать весь комментарий
 
 
Влад Яма відмовився тренувати військових до *************** ходи: - я їм кажу «тянітє насочкі», а вони мені «пішов на...й, у нас бєрци!». Я не можу працювати в таких нелюдських умовах!
 показать весь комментарий
 
Это будет не празднование дня Независимости Украины, а действительно «зрелище»(!!!)............
Жаль.........🙁
 показать весь комментарий
 
 
В шутовском королевстве -
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.
 показать весь комментарий
 
Цирк затем и цирк , чтобы проходимцы-воры могли спокойно вытянуть кошельки с карманов зрителей....Это уже вековые традиции...
 показать весь комментарий
 
 
для зрелищности нужно чтобы Зеля открыл мероприятие игрой ...ем на рояле, если уж пробивать днище, так делать это гламурно-креативно, в духе "кватральной" шпаны, на потеху "той стороне" и лично ху@лу
 показать весь комментарий
 
 
В шутовском королевстве -
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.
 показать весь комментарий
 
 
Для меня, я осетин, а Осетия - это Россия, для меня все это очень цельное", - сказал он. (Бадоев)
 показать весь комментарий
 
зрелища захотели, клоны Савченко травести ЛГБТ в подтяжках, будут?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх