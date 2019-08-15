 "Мы хотим добавить немного зрелищности", - режиссерами шествия на День Независимости в Киеве стали Бадоев и Коляденко. ФОТОрепортаж

Об этом сам Бадоев сообщил в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.
На столичном авиационном заводе "Антонов" проходит репетиция марша, которым Офис президента запланировал отметить День Независимости вместо военного парада. Как видно по фото на территорию "Антонова" прибыли оркестры и военные.
Зеленский и Бадоев ранее были собственниками кинокомпании Гауди Студио, позже первого в списке собственников заменил Борис Шефир.
Сегодня на столичном заводе Антонов прошла первая репетиция Шествия достоинства. Как отмечают организаторы, в нем примут участие военные, медики, учителя, спортсмены, волонтеры, дипломаты, а также дети.
"В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали", - сказано в сообщении.
а почему не из 95квартала?)))
... ля и тут дружбани. Кінець епохи кумовства...
Ліпше на роялю би зіграв. Отож була б зреліщность!
типа... ооочень зрелищно!
только пусть это будет колона новых депутатов и их помощников
а Воины...все же так (см нижние фото)
https://glavred.info/stars/164953-zhanna-badoeva-ne-otricaet-chto-byla-zamuzhem-za-geem.html
Ну их в болото.))
хватит от вас зрелищ - где хлеб народу?
Серёжа Зверева умеет делать шоу, она бы всё гламурненько организовала.
Б..я выколить мени очи!!!)))))
Гей шествие удовлетворит все аппетиты ЗЕстада!
Клоуны устраивают шествия...пацаны гибнут на фронте...
Ваш ЗЕпоц до сих пор никого не посадил...только вас на сраку с обещаниями!
Краще б був Рулон Обоєв.
Жаль.........🙁
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.
Так давно повелось -
Ничего, как известно,
Не бывает всерьёз.