 Обвиняемый пытался покончить с собой в одном из райсудов Харькова, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Во время заслушивания уголовного производства 45-летний мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота", - говорится в сообщении Нацполиции.

Событие произошло 14 августа около 15:15 в зале судебного заседания суда в Слободском районе города.

Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.

Мужчина госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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