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 Обвиняемый пытался покончить с собой в одном из райсудов Харькова, - Нацполиция. ФОТО

Во время заседания в Коминтерновском районном суде Харькова 45-летний обвиняемый пытался покончить с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

"Во время заслушивания уголовного производства 45-летний мужчина фрагментом лезвия для бритья нанес себе резаную рану живота", - говорится в сообщении Нацполиции.

Событие произошло 14 августа около 15:15 в зале судебного заседания суда в Слободском районе города.

Как выяснилось, обвиняемый отломил от своей бритвы часть лезвия и, спрятав ее в полость рта, пронес в зал судебного заседания.

Мужчина госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции Харькова. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Обвиняемый пытался покончить с собой в одном из райсудов Харькова, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3143062
 
 
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очень в госпитале поваляться захотелось
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подозреваемый не пытался покончить с собой!.. это старые зоновские трюки, что бы сорвать и оттянуть вынесение приговора..
скорее всего, адвокату обвиняемого не удалось решить вопрос с судьей и прокурором, и тогда опытный зек, слегка попортил себе шкурку, и будет месяц зависать на больничке в комфортных условиях..
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бидлятко тупориле"парішать"так як то уло в часи хама в Україні вже ну ніяк не виходить .. просто стає і гірше і важчє
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Фото пісец інформативне, побільше би таких.
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Покончить,я так понимаю надо было "бритвой по горлу",а не лезвием по пузу.
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Или, на худой конец, отрезать себе худой конец.
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Лезвием по животу это свалить на больничку на какое-то время.
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