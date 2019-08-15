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 Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Председатель Нацполиции Сергей Князев вручил полицейским Хмельницкой области ключи от 18 новых служебных автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что вручение происходило сегодня, 15 августа, на центральной площади Независимости в. Хмельницкий.

Ключи от Renault Logan, Renault Duster и Skoda Rapid получили работники различных подразделений.

Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 01

В основном, это - представители блока полиции превенции, которые наиболее тесно и больше всех работают с людьми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские получили новые автомобили для работы вдоль линии разграничения, - Князев

"Полицейская функция защиты граждан не менее важна, чем развитие государства, защита его границ. Благодаря плодотворной работе с местными властями, самоуправлением и предпринимателями полицейские могут работать более эффективно", - отметил Князев.

Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 02
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 03
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 04
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 05
Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей 06

Источник: https://censor.net.ua/p3143042
 
 
 Топ комментарии
 
Какая разница, всё равно через месяц разобьют 90%
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Покупается за наши деньги, а пиарится это недоразумение
Человек живет не в том веке
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Був нещодавно випдок, здається в Запоріжжі, поліцай на підпідку збив жінку на зебрі, ще і мичав, мовляв вона йому скло побила.
Виявляється, що оте цмо було у відпустці, АЛЕ користувалось служебною автівкою в своїх цілях.
Тепер постає питання - для чого ці автівки ?
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Какая разница, всё равно через месяц разобьют 90%
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- Пасюк, а ну держи меня!
- Как держать, Глеб Егорыч?!
- Нежно!(с)
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Главное - почему это создание пиарится на авто, купленными за наши деньги или иностранную помощь?
И почему снабжение сотрудников необходимым до сих пор такое событие?
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+1
Покупается за наши деньги, а пиарится это недоразумение
Человек живет не в том веке
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Вот ты тоже попиарился, пролетарий из будущего.
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https://www.youtube.com/watch?v=RZUu_5fJzpo Ну.....їм треба багато автомобілів. Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей - Цензор.НЕТ 1180
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А на Жигулях-Ланосах им уже впадлу ездить? Зе-мародерьё.
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Був нещодавно випдок, здається в Запоріжжі, поліцай на підпідку збив жінку на зебрі, ще і мичав, мовляв вона йому скло побила.
Виявляється, що оте цмо було у відпустці, АЛЕ користувалось служебною автівкою в своїх цілях.
Тепер постає питання - для чого ці автівки ?
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Сколько там, ранее озвучивали, 60% автопарка что ли полицианты расхайдокали суммарно?А теперь новые машинки, ещё и за наш с вами счёт?
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В начале бы обязательно прогнали их через обучение, это ж жесть полная, разбивают авто одно за другим. Конечно тем кто на откатах за закупки и лоббирование это выгодно, новые купят, опять приток денег в карман.
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Да там хоть учи, хоть не учи, результат один. Дело в психологии, как говорят чехи - с чужого кров не течет. У нас на фирме водилы опытные, но когда садятся за руль фирменной машины, то ездят как с целью ту машину уничтожить.
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Жалко Запорожцы перестали выпускать, а то бы сейчас на своих машинах ездили.
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Вот чем и кем заниматься херанту надо, а не диджиталисрацией.
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Им вместе с авто вручили права.Зачем им сейчас лисапеды?
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во и рено откат приготовила - но не одни же вертолеты должны платить))))))))
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Теперь мусора будут ***ться в машинах а не в парках. Какой идиот понабирал баб в патрульную палицию. Постоянно вечером еду с работы стоят и ***тся возле озера и в посадках.
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возмущаться каждый может, а взял бы и помог, как волонтер
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В комплекте с подарочным сертификатом с СТО...
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Большинство коментов какие-то люмпенские. Вместо того, чтобы порадоваться за полицию Хмельницкой области и пожелать им хорошей работы, все несут какую-то чушь про разбитые машины.
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Це щоби зручніше було возити дружин на базар а діточок в садік та школу.
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Я был в одном государстве, там полиция ездит на Porsche Panamera и Cayenne.
И народ не возмущается!
Что правда, кражи в аэропорту и на вокзале раскрываются не дольше 15 минут.
Когда они еще боролись с грабежами, хулиганством и кражами на улицах, раскрываемость и тюремное заключение довели до 90%.
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сомневаюсь , что в Германии или в Америке при передачи полиции авто для работы приезжает полминистерства и управление полиции. Когда этот совок уйдет из них ?
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5 лет выдают и пожаркам-риспект пороху..а не зескоту))
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А Таврюхи слабо полицаям осилить, один хрен иномарки им для понта во времья езды.
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А почему не проспонсировать выпуск полицейских, да и дркгих спецавто, на автозазе?
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