 Князев вручил полицейским Хмельнитчины ключи от 18 новых служебных автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
Отмечается, что вручение происходило сегодня, 15 августа, на центральной площади Независимости в. Хмельницкий.
Ключи от Renault Logan, Renault Duster и Skoda Rapid получили работники различных подразделений.
В основном, это - представители блока полиции превенции, которые наиболее тесно и больше всех работают с людьми.
"Полицейская функция защиты граждан не менее важна, чем развитие государства, защита его границ. Благодаря плодотворной работе с местными властями, самоуправлением и предпринимателями полицейские могут работать более эффективно", - отметил Князев.
- Как держать, Глеб Егорыч?!
- Нежно!(с)
И почему снабжение сотрудников необходимым до сих пор такое событие?
Покупается за наши деньги, а пиарится это недоразумение
Человек живет не в том веке
Виявляється, що оте цмо було у відпустці, АЛЕ користувалось служебною автівкою в своїх цілях.
Тепер постає питання - для чого ці автівки ?
И народ не возмущается!
Что правда, кражи в аэропорту и на вокзале раскрываются не дольше 15 минут.
Когда они еще боролись с грабежами, хулиганством и кражами на улицах, раскрываемость и тюремное заключение довели до 90%.