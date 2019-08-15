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 Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ. ФОТОрепортаж

На подконтрольную Украине территорию пытались незаконно ввезти ювелирные изделия из оккупированного Россией Крыма. Сотрудники СБУ блокировали незаконный ввоз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов с полуострова организовала изготовление ювелирных изделий. Затем злоумышленники через КПВВ "Чонгар" переправляли продукцию на территорию подконтрольную украинской власти. Ювелирные изделия реализовывали под видом товаров произведенных на материковой Украине в торгово-развлекательных центрах по всей территории страны без уплаты налогов и обязательных отчислений в государственный бюджет", - сообщает спецслужба.

Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ 01

Отмечается, что во время проведения в Киеве санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили подпольный склад, где находились готовые к продаже ювелирные изделия, вещи и документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов уголовного производства.

Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ 02

По информации СБУ, в течение 2015-2019 годов злоумышленники без уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет реализовали ювелирную продукцию на сумму более 50 млн грн.

Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ 03

Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст.212 (уклонение от уплаты налогов), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3143037
 
 
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Из оккупированного Крыма пытались ввезти ювелирные украшения, - СБУ - Цензор.НЕТ 1631
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обложить налогом и пусть завозят. чем больше в стране товаров (хороших и разных), тем лучше. а вот вывозить из страны в оккупированный Крым -- не разрешать.
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Может там и сделано,получается путинская слава дешевле гросевско-ревовской.
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Дожились,в сраном Крыму делать ювукрашения и провозить их через границу контрабасом выгоднее,чем производить тут на месте.
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Что то ети циганские побрякушки смахивают на подделки из латуни и олова.
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