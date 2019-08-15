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Все про:Киев (17810) маршрутки (413) пожар (3617) Нацполиция (9904)

 Маршрутка на Лесной горела из-за занесения постороннего источника зажигания, - Нацполиция. ФОТО

Пожар в маршрутке возле станции метро "Лесная" в Киеве произошел из-за занесения постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию, в частности, правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок. Вскоре он увидел, как загорелся автобус.

Маршрутка на Лесной горела из-за занесения постороннего источника зажигания, - Нацполиция 01

"По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Сейчас Следственный отдел Деснянского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Маршрутка на Лесной горела из-за занесения постороннего источника зажигания, - Нацполиция 02

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц. В результате происшествия никто не пострадал", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" сгорел автобус №332, курсирующий по маршруту Киев-Бровары.

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Источник: https://censor.net.ua/p3143029
 
 
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Їхав рузькощелепний кацап, почув в радіоетері про новий правопис - і в нього бомбануло пердачину, ото ґавтобус і згорів
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Стеклянная бутылка скорее всего просто из-под пива.
А водитель должен хорошенько перебрать в памяти, кого он обидел накануне.
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Я живу в Броварах и иногда приходится пользоваться этим маршрутом. Там до цивилизованного европейского сосуществования перевозчиков як до нэба рачки. И, насколько понимаю, муниципального общественного транспорта там нет от слова вообще. Транспортная мафия. Всю мою сознательную жизнь шла речь о продолжении наземного метро от Киева до Броваров или о строительстве троллейбусного маршрута. Несчастных 15км по прямой... Но министерству не до этого. У них гиперлуп в приоритете!
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Даже подстанцию построили, может и недоконца. Траллик пытались проектировать. Терки свашим мером беглецом возникли...
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