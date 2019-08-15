 Маршрутка на Лесной горела из-за занесения постороннего источника зажигания, - Нацполиция. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию, в частности, правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок. Вскоре он увидел, как загорелся автобус.

"По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Сейчас Следственный отдел Деснянского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц. В результате происшествия никто не пострадал", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" сгорел автобус №332, курсирующий по маршруту Киев-Бровары.

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