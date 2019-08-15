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 Политика Украины
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Все про:Ахметов (1858) Зеленский (2484) увольнение (1650) Антимонопольный комитет (327) Райнин (71) Терентьев (44) Загребельская (47)

 Райнин на предыдущее предложение Терентьева об увольнении Загребельской ответил, что по закону это невозможно без представления премьера, - журналист Николов. ДОКУМЕНТ

Согласно действующему законодательству президент не может уволить госуполномоченного Антимонопольного комитета без соответствующего представления премьер-министра. Об этом сообщали главе Антимонопольного комитета Терентьеву в АП Петра Порошенко в ответ на предложение Терентьева уволить Загребельскую. Офис президента Владимира Зеленского выполнил предложение Терентьева об увольнении госуполномоченных Антимонопольного комитета.

Об этом на своей странице в "Фейсбук" написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Время ох и удивительных историй))) К нам попал удивительный документ: глава порошенковской Администрации президента Райнин черным по белому написал Терентьеву, что увольнять Агию Загребельскую без представления премьер-министра - нельзя по закону! Вот нельзя и все!!!! То есть главе АМКУ в Администрации президента официально сообщили какая норма закона действует в отношении увольнения госуполномоченных - только через голову премьер-министра. Но наш герой не сдался, а дождался, когда на Банковой поменяется власть и написал уже новому Офису президента, что хочет уволить Загребельскую, и что закон разрешает это делать без премьерского представления. И в Офисе удивительным образом повелись на этот бред", - рассказал он.

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"По сути у меня остался один вопрос: по какой причине Офис президента Зеленского повелся на Терентьева?

(а) рукожопие - вспомните, мало кто ожидал, что с новым президентом появятся грамотные чиновники, способные читать и выполнять законы не по принципу "я так вижу";

(б) коррупция - уволить Загребельскую и оставить ахметовского защитника Терентьева, это никакой рукожопостью объяснить нельзя.

Это как до выборов требовать наказать Свинарчуков, но оставить Букина главой "Укроборонпрома" и продолжать слив авиационных технологий китайцам в косоворотках", - резюмировал он.

Райнин на предыдущее предложение Терентьева об увольнении Загребельской ответил, что по закону это невозможно без представления премьера, - журналист Николов 01
Райнин на предыдущее предложение Терентьева об увольнении Загребельской ответил, что по закону это невозможно без представления премьера, - журналист Николов 02
Райнин на предыдущее предложение Терентьева об увольнении Загребельской ответил, что по закону это невозможно без представления премьера, - журналист Николов 03

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Загребельской с должности госуполномоченной АМКУ. Загребельская заявила, что оснований для увольнения нет, и пообещала оспорить его в суде.

Основания для увольнения госуполномоченных АМКУ регулируются ч. 2 ст. 18 закона "Об Антимонопольном комитете Украины". Это состояние здоровья, собственное желание, грубое нарушение служебных обязанностей или совершение преступления. Ни одного из этих оснований в отношении Загребельской не было, утверждает сама экс-госуполномоченная.

Кроме того, по словам Загребельской, до увольнения она не получала никаких сообщений со стороны Администрации президента относительно ее работы в АМКУ.

В ОП, в свою чоередь, ссылаются на представление главы АМКУ. Терентьев это отрицает.

Источник: https://censor.net.ua/p3143025
 
 
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Блин, зато судьям кайф- имеют работу благодаря безграмотному ЗЕ . И при этом зарабатывают гроши и связи. Вот кому жить хорошо 😀😀😀
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Все эти супрунши, клички, парубии, омеляны, загребельские такие одинаковые... Что только не придумают, когда от корыта отрывают.
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нарушая закон в Украине - говоришь на претензии - а я у зеленского пример беру - а шо ему можно, по чему другим нельзя - гарант как не как)))))))
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Это которая такая умная, только «забыла» в декларации указать ряд активов
А потом заявила что запуталась в декларации

В монополиях не запуталась а в обычной декларации не разобралась

Может, у неё тоже справка есть, как у Парубия
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