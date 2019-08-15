 Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы.

"В Киеве 27-летний гражданин Узбекистана и 57-летняя украинка обратились в отдел ГЗАГС с намерением зарегистрировать брак, воспользовавшись услугой "Брак за сутки". Работники ГЗАГС направили в Центральное межрегиональное управление ГМС в городе Киеве и Киевской области запрос о проверке законности пребывания иностранца на территории Украины", - говорится в сообщении.

Во время проверки сотрудники миграционной службы обнаружили, что вид на жительство в Украине, который предоставил молодой человек, поддельный и выдан на имя другого человека.

"Сотрудники управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области направились к ГЗАГС, где уже ожидали росписи "молодожены". Были вызваны сотрудники Национальной полиции, которые внесли данное событие в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", - сообщили в ведомстве.

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Выяснилось, что иностранец въехал на территорию Украины в 2018 году как турист, однако вовремя не уехал, поскольку намеревался трудоустроиться и остаться здесь жить. Тогда он обзавелся поддельным видом и подыскал потенциальную жену, чтобы после бракосочетания получить настоящий временный вид на жительство в Украине. Женщина уже дала показания, что согласилась на фейковый брак за 400 долларов США.

"С начала года в ЦМУ ГМС в г. Киев и Киевской области поступило более 3000 запросов от органов ГЗАГС о проверке законности пребывания на территории Украины иностранцев, желающих вступить в брак. При этом нами было обнаружено около 100 фактов поддельных удостоверений, виз, а также поддельных штампов о пересечении государственной границы Украины в документах, которые предоставлялись для регистрации браков. По всем фактам Национальной полицией ведется следствие", - сообщил начальник ЦМУ ГМС в городе Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь.

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