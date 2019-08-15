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 Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС. ФОТОрепортаж

Мужчина из Узбекистана стремился заключить фиктивный брак с более чем вдвое старше за себя киевлянкой. Для этого пошел на преступление, подделав вид на жительство в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы.

"В Киеве 27-летний гражданин Узбекистана и 57-летняя украинка обратились в отдел ГЗАГС с намерением зарегистрировать брак, воспользовавшись услугой "Брак за сутки". Работники ГЗАГС направили в Центральное межрегиональное управление ГМС в городе Киеве и Киевской области запрос о проверке законности пребывания иностранца на территории Украины", - говорится в сообщении.

Во время проверки сотрудники миграционной службы обнаружили, что вид на жительство в Украине, который предоставил молодой человек, поддельный и выдан на имя другого человека.

"Сотрудники управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии ЦМУ ГМС в г. Киеве и Киевской области направились к ГЗАГС, где уже ожидали росписи "молодожены". Были вызваны сотрудники Национальной полиции, которые внесли данное событие в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)", - сообщили в ведомстве.

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Выяснилось, что иностранец въехал на территорию Украины в 2018 году как турист, однако вовремя не уехал, поскольку намеревался трудоустроиться и остаться здесь жить. Тогда он обзавелся поддельным видом и подыскал потенциальную жену, чтобы после бракосочетания получить настоящий временный вид на жительство в Украине. Женщина уже дала показания, что согласилась на фейковый брак за 400 долларов США.

"С начала года в ЦМУ ГМС в г. Киев и Киевской области поступило более 3000 запросов от органов ГЗАГС о проверке законности пребывания на территории Украины иностранцев, желающих вступить в брак. При этом нами было обнаружено около 100 фактов поддельных удостоверений, виз, а также поддельных штампов о пересечении государственной границы Украины в документах, которые предоставлялись для регистрации браков. По всем фактам Национальной полицией ведется следствие", - сообщил начальник ЦМУ ГМС в городе Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь.

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Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС 01
Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС 02
Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3143004
 
 
 Топ комментарии
 
В наказание....НЕ РАСТОРГАЙТЕ БРАК!))))
57 летная баба ща месяц смылит узбека на НОЛЬ!)))))))
он сам домой попросится!)))
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Здається , цей шлюбний аферист із сонячного Узбекистану є користувачем на тутешньому форумі.. Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 7463
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Еврейка это не человек, а транспортное средство © выражение в совке, применяемое потенциальными эмигрантами.
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Такая гордость за Украину пробрала, ну мы Германия не меньше и нелегальных мигрантов у нас тьма. Все хотят жить в Украине... )))
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Думаю, що це узбек. Тій дамі вже не світило у 57 років показувати подругам штамп у паспорті, якби не цей узбек Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 2955
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Да? Какая неожиданность: иностранец въехал на территорию Украины в 2018 году как турист, однако вовремя не уехал, поскольку намеревался трудоустроиться и остаться здесь житьИсточник: https://censor.net.ua/p3143004
А послушаешь нашу власть (что сейчас, что 20 лет назад), так и проблемы то никакой нет - к нам едут исключительно, что бы сбежать в Европу!
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Як правило такі узбеки торгують сухофруктами чи білизною.
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Такого нема. Але сухофрукти у них якісні, а білизна дешева і середньої якості Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 6851
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Представьте..что так же ржут немцы и амеры когда ниши гордые коЗЕки ищую старушек в их странах для легализации!
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В наказание....НЕ РАСТОРГАЙТЕ БРАК!))))
57 летная баба ща месяц смылит узбека на НОЛЬ!)))))))
он сам домой попросится!)))
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Черный повелитель искренне позавидует этой женщине!))))))))))
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Особливо сподобалося її обличчя на світлині Киевлянка согласилась заключить фиктивный брак с иностранцем за $400, - ГМС - Цензор.НЕТ 3538
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Просто її потилиця має вигляд обличчя, чи навпаки Киянка погодилася укласти фіктивний шлюб з іноземцем за $400, - ДМС - Цензор.НЕТ 6903
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таки скорее да - чем нет - не ну у вас и фантазия))))))
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суслик летел к своей курочке на крыльях любви. недолёт ((.
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Дурачок попался на поддельном "виде на жительство". Т.е. в данном случае случайно. А на самом деле грустно, что у нас, хотя и есть в законодательстве такое понятие "фиктивный брак", но практически ничем не наказывается. В отличие от США и ЕС. Максимум, ченм грозит выявление фиктивного брака (который очень и очень сложно доказать) - это штраф в 850 грн. Да и то, если будет доказано нанесение финансового ущерба государству. Честно, я не могу себе предствавить ситуацию какого-нибудь брака, который наносит ущерб государству
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Три тысячи с начала года, такими темпами украинцы станут меньшинством в своей собственной стране.
Как-то влияйте на свою власть, зебилы, пусть ужесточают миграционные законы, а то ваш придурошный Зе уже упростил вылачу гражданства кацапам.
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И поэтому ломонулись азеры, вьетнамцы, негры и узбеки. Вот и хотят кацапами разбавить.
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Може він бажав секс, а не шлюб за 400 баксів купити?
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пускай "невеста" деньги оставит а чурбана гнать поганою метлою
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Считаю что ему как великомученнику нужно дать гражданство и звание Героя Украины,
половина моложежи пытается сдрытнуть (и правильно делает), а тут парень идет к успеху чтобы только получить гражданство.
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