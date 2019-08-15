 В Польше полиция задержала украинца, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней Дианы Хриненко. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина длительное время скрывался за кодоном, но его местонахождение установили.

Он был задержан польской полицией и уже доставлен в Украину. Сегодня, 15 августа, мужчине будут выбирать меру пресечения.

Сообщается, что 17-летняя Диана Хриненко исчезла 24 августа 2018 в селе Суботци Знаменского района Кировоградской области.

"Полицейские установили обстоятельства исчезновения ребенка. 24 августа 2018 17-летняя ученица местной школы Диана Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки. По дороге девушка общалась по телефону с парнем. Когда во двор осталось сделать около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ней прервалась", - сообщили в полиции.

Девушку разыскивали длительное время, однако ее останки нашли только в марте 2019 года.

"При проведении следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого - 28-летнего жителя одного из сел того же Знаменского района Кировоградской области. Следователи собрали доказательную базу о его причастности к убийству Дианы Хриненко. После этого его объявили в розыск. Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался на территории Республики Польша. Благодаря тесному сотрудничеству украинских и польских правоохранителей злоумышленника передано полиции Украины", - сообщила полиция.

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