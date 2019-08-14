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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Львов (3503) налоговая милиция (1733) ГФС (3382)

 Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали схему реализации обуви европейских производителей, незаконно ввезенной в Украину, и изъяли большую партию продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 01

В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в одном из складских помещений областного центра осуществляется накопление новой обуви европейских производителей (Испания, Италия, Португалия), которая ввозится на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 02
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 03

Смотрите: В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей при импорте косметики с оборотом 250 млн грн. ФОТОрепортаж

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 04
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 05
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 06

В дальнейшем указанный товар реализовывали через интернет-магазины, принимая заказ через соответствующие сайты, и пользуясь для их отправки конечным потребителям курьерскими услугами специализированных компаний. При этом расчет за реализованную продукцию осуществлялся наличными и путем перечисления средств на банковские карты правонарушителей. Указанные операции не учитывались.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 07
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 08

Смотрите: На Волыни ликвидирована схема уклонения от налогов при заготовке и экспорте ягод и грибов, изъято товаров на 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 09

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 10

По результатам санкционированного обыска, проведенного по месту накопления товара, из незаконного оборота изъято обуви европейских производителей стоимостью более 5 млн грн, ввезенной на территорию Украины без уплаты налогов и таможенных платежей, почти 120 тыс. евро и 30 тыс. долл. неучтенной наличности и черновую бухгалтерию.

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 11
Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 12

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Партия спортивного питания стоимостью 6,5 млн грн, ввезенного в Украину без уплаты таможенных платежей, изъята в Ужгороде. ФОТОрепортаж

Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн 13

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3142926
 
 
 Топ комментарии
 
Мытники менялись не для того что бы не было контрабаса.....а для того что бы денежные потоки с контрабаса шли в нужном русле.... Во Львове налоговиками изъята партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн, ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей - Цензор.НЕТ 2617
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Сейчас по идее зебобики должны начать благим матом орать о том что зажимают бизнес...теперь обувь подорожает....в общем обо всем том о чем они благим матом орали все пять лет ранее...когда публиковали подобную новость....
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Могу подсказать направление твоего движения.
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жінка покоління вам так не відпусте))
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І шо воно дало - звільнення 4 головних митників ? Як йшов контробас так й далі іде...
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Мытники менялись не для того что бы не было контрабаса.....а для того что бы денежные потоки с контрабаса шли в нужном русле....
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Портнов принял УК, где за конрабас штраф и конфискация. Эти ребята покупают дешевейшие машины которые не жалко и ржут со штрафов.
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Сейчас по идее зебобики должны начать благим матом орать о том что зажимают бизнес...теперь обувь подорожает....в общем обо всем том о чем они благим матом орали все пять лет ранее...когда публиковали подобную новость....
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Грабеж мелкого бизнеса продолжается,решения суда нет,а вердикт и наказание конфискацией есть,мразей убивать даже мало.
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Могу подсказать направление твоего движения.
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А с чого ви взяли, що на контрабанду потрібно рішення суду?
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І з яких пір контрабандисти відносяться до малого бізнесу?
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А с каких пор взяточники из нагполиции имеют право объявлять людей контрабандистами,это сделать может суд и только суд,а тут суда не было и не не будет.
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Справу веде податкова, а не поліція. Сплатіть податки в спіть спокійно.
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"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали ..."

Про роль суда как я понял возражений у вас нет,нарушители закона тут налмилициянты,а не бизнес.
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Податкова міліція - це частина податкової, а не поліції.
Податкові порушення ліквідовує податкова самостійно, хоча можете подати на них у суд, якщо доведете, що товар законний і головне, що він ваш.
Я так розумію, що ви теж у цій черзі?
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Да никто не должен доказывать свою невиновность,ты наверное россияшка на переводчике.Очнись,если произошло нарушение закона,то никто не имеет право что то там ликвидировать,собирают доказательства и идут в суд,ликвидировать в данном случае следует налмилициянтов,которые незаконно отобрали имущество и объявили людей преступниками.
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А вони контрабанду не порушували, вони порушили несплату податків, справа лопне.
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Ну вот опять! Фабрика "большевичка" ждёт своих покупателей!
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Мда, в орігіналі написано " ввозиться дрібними партіями", переклали "ввозится на территорию Украины измельченными партиями "
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А чего на китайский мусор нет таких "Рубежей"(?!?).Ну да ,там обуть их будет западло.
Чего не скажешь про европейские модели.Отличное качество(по фото),кстати.
Если товар был ввезён в течении года,и таможня пройдена,какого йуха
чп должен хранить декларации и чеки?
'Проще говоря-это подстава и заказ конкурентов.
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Все. Йду завтра за взуттям. Бо реально немає що носити.
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Тракторами давить будут? Ато как то странно, баржу Мертвечука которая возила контрабанды на миллиарды отпустили а ботинки конфисковали
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