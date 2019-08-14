 Во Львове налоговиками изъята ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Рубеж", "Сеть", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено, что в одном из складских помещений областного центра осуществляется накопление новой обуви европейских производителей (Испания, Италия, Португалия), которая ввозится на территорию Украины измельченными партиями без уплаты налогов и таможенных платежей.
В дальнейшем указанный товар реализовывали через интернет-магазины, принимая заказ через соответствующие сайты, и пользуясь для их отправки конечным потребителям курьерскими услугами специализированных компаний. При этом расчет за реализованную продукцию осуществлялся наличными и путем перечисления средств на банковские карты правонарушителей. Указанные операции не учитывались.
По результатам санкционированного обыска, проведенного по месту накопления товара, из незаконного оборота изъято обуви европейских производителей стоимостью более 5 млн грн, ввезенной на территорию Украины без уплаты налогов и таможенных платежей, почти 120 тыс. евро и 30 тыс. долл. неучтенной наличности и черновую бухгалтерию.
Продолжается следствие.
Про роль суда как я понял возражений у вас нет,нарушители закона тут налмилициянты,а не бизнес.
Податкові порушення ліквідовує податкова самостійно, хоча можете подати на них у суд, якщо доведете, що товар законний і головне, що він ваш.
Я так розумію, що ви теж у цій черзі?
Чего не скажешь про европейские модели.Отличное качество(по фото),кстати.
Если товар был ввезён в течении года,и таможня пройдена,какого йуха
чп должен хранить декларации и чеки?
'Проще говоря-это подстава и заказ конкурентов.