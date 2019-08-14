 Незаконную АЗС ликвидировали на Львовщине: изъяты 50 тонн дизельного топлива. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз-2019" было установлено, что на территории одного из городов области функционирует автозаправочная станция, через которую осуществляется реализация дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты 50 тонн дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью 1,5 млн грн и автозаправочный комплекс стоимостью 150 тыс. грн.
Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.