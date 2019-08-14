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 Побратимы простились с погибшим на Донбассе "азовцем" Романом Романенко, - МВД. ФОТОрепортаж

Вчера, 13 августа, на Светлодарской дуге состоялось прощание побратимов с Романом Сергеевичем Романенко (позывной Бич), 1994 года рождения, жителем города Днепр, младшим лейтенантом, командиром отделения снайперов отдельного отряда специального назначения "Азов", погибшего 10 августа на Светлодарской дуге в результате подрыва на вражеском фугасе. Плотный огонь со стороны наемников РФ сделал невозможными все попытки забрать тело погибшего и оно попало к врагу, который отдал его украинской стороне только вчера, 13 августа.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице МВД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Светлодарской дуге бойцы полка "Азов" попрощались с погибшим побратимом с позывным "Бич". Роману было 25 лет, он родился в Днепре, там же жил до войны. Воин служил в полку с конца 2015 года, был командиром снайперского отделения. Боевая семья "Азова" понесла 10 августа потерю, которой нет цены. Отдыхай с миром, герой! Слава Украине! Смерть врагам!" - говорится в сообщении.

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Роман Романенко был награжден большим количеством наград, недавно был представлен на получение награды "За мужество 3-й степени", но получить ее Роман не успел. Любил фотографировать, путешествия, спорт (в частности бокс и футбол), был в рядах ультрас родной команды ФК "Днепр".

Побратимы простились с погибшим на Донбассе азовцем Романом Романенко, - МВД 01
Побратимы простились с погибшим на Донбассе азовцем Романом Романенко, - МВД 02
Побратимы простились с погибшим на Донбассе азовцем Романом Романенко, - МВД 03
Побратимы простились с погибшим на Донбассе азовцем Романом Романенко, - МВД 04
Побратимы простились с погибшим на Донбассе азовцем Романом Романенко, - МВД 05
Побратимы простились с погибшим на Донбассе азовцем Романом Романенко, - МВД 06

Источник: https://censor.net.ua/p3142843
 
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