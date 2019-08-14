 Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook, сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
С сегодняшнего дня движение транспортных средств будет осуществляться по временному искусственному сооружению, которое уже обустроила подрядная организация рядом со старым мостом", - говорится в сообщении.
Строительство моста через реку Желонь на четвертом километре пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) рассчитано на 2 года.
В этом году, на начальном этапе строительства, из государственного бюджета, в соответствии с Постановлением Кабмина №130-р, выделено 16 миллионов гривен.
Подрядная организация, согласно результатам государственных закупок, - ОАО "МСУ-3".
Восстановленое сооружение будет иметь длину 79 погонных метров с габаритами проезда 9,5 метров и двумя служебными проходами по 75 сантиметров.
Нічого не нагадує?
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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2 года в 2019 году будут строит мост 70 метров. Чиновники никуда не спешат. И это 16 лимонов только на старт. , а сколько еще украдут никому не известно .
не розумію--Україна готує зустрічати"руске мір" без єдиного пострілу?...Коридор в Крим бо там нема води:? чи здача територій до Києва?--що то за політика? з )(уйлом домовились мертветчуки?...