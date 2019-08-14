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 Политика Украины
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Все про:граница (3241) Житомирщина (724) мост (480) ремонт (930)

 Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью. ФОТО

Мост на границе Украины с Республикой Беларусь в Овручском районе Житомирской области закрыт в связи с его предстоящим полным восстановлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook, сообщает Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

С сегодняшнего дня движение транспортных средств будет осуществляться по временному искусственному сооружению, которое уже обустроила подрядная организация рядом со старым мостом", - говорится в сообщении.

Строительство моста через реку Желонь на четвертом километре пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) рассчитано на 2 года.

В этом году, на начальном этапе строительства, из государственного бюджета, в соответствии с Постановлением Кабмина №130-р, выделено 16 миллионов гривен.
Подрядная организация, согласно результатам государственных закупок, - ОАО "МСУ-3".

Восстановленое ​​сооружение будет иметь длину 79 погонных метров с габаритами проезда 9,5 метров и двумя служебными проходами по 75 сантиметров.

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Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью 01
Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью 02
Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью 03

Источник: https://censor.net.ua/p3142795
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем? Чтобы росийские танки не провалились? Отремонтируйте мосты хотябы в Киеве
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Там взагалі потрібно мости розібрати, немає у нас потреби в транспортному сполученні з Білоруссю, хай везуть все через Польщу!
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Да, я не понимаю, зеленский специально наводит мосты там, где стоит рос. армия или это его кто-то надоумливает? Мосты на оккупированных территориях и там где стоит армия врага РАЗРУШАЮТ, а не восстанавливают. Нужно быть полным олигофреном, чтобы этого не понимать. Зеленский, ты олигофрен или предатель Украины? Ты с Путиным о мостах базарил? То оно игровые автоматы и казино открывает,чтобы там люди деньги последние спускали и торговала наркомафия наркотиками,то оно землю решило спустить олигархам по дешевке,то оно задумало от Крыма отказаться и взять за него откуп, то оно мосты интенсивно наводит с территориями где стоит враг...Ау? А мозг где потерял?Человек совершенно в прострации и не понимает, то идет война. Будет как Пэтя о "зеленом расстрельном коридоре" сговариваться с сатаной. Думает Пэте прошло безнаказанно и ему пройдет.Ничего не пройдет ,за все отвечать будете, недоумки.
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Зачем? Чтобы росийские танки не провалились? Отремонтируйте мосты хотябы в Киеве
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Лукашенко требует не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ. Об этом он заявил сегодня, посещая с рабочей поездкой Костюковичский район Могилевской области, передает корреспондент БелТА. "День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя надо посеять озимые. И технологии должны быть", - сказал диктатор.

Нічого не нагадує? Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 4629
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Тут часто проскакивает информация, что в Беларуси накапливаются войска параши, так зачем синят этот мост? Кто инициатор - гройсман? Так за измену Родине под арест!
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Возьмите Филатова прорабом...
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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Строительство моста через реку Желонь на четвертом километре пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) рассчитано на 2 года. Источник: https://censor.net.ua/p3142795
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2 года в 2019 году будут строит мост 70 метров. Чиновники никуда не спешат. И это 16 лимонов только на старт. , а сколько еще украдут никому не известно .
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всё делается для удобства оккупанта , это уже не шутка
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Его надо не ремонтировать ,а заминировать!
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а шо такое, кацапский танк проехать не может?
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Лише зараз? Це треба було зробити 25 років тому.
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розвідка кожен день доповідає-про підтягнення зброї з підораціїї.то безпілотники то озброєння .то перевірка складів...а Україна--відведення військ--перемир'я..відновлення мостів та розмінування....нєстрелять в атвет
не розумію--Україна готує зустрічати"руске мір" без єдиного пострілу?...Коридор в Крим бо там нема води:? чи здача територій до Києва?--що то за політика? з )(уйлом домовились мертветчуки?...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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