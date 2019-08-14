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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной с 2014 года, поступило из США, - посольство. ИНФОГРАФИКА

92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014 года, поступило из США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"США является стратегическим партнером Украины. 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила из-за рубежа с 2014 года, поступило именно из Соединенных Штатов", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, это является "важным свидетельством доверия от наших американских партнеров к военно-техническому сотрудничеству с Украиной, а также знак результатов реформ и наработок, которые происходят и будут осуществляться в украинской военной и оборонной сферах".

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92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной с 2014 года, поступило из США, - посольство 01
Инфографика:  Армія Inform

92% всей военно-технической помощи, полученной Украиной с 2014 года, поступило из США, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/p3142764
 
 
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Де ця допомога чомусь її не видно було в ОМБ певно в єлітні частини попало
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знов жидовня знищує українців руками москалів,їм наша земля дуже подобається,в ісраїлі тісно й вороги кругом,а тут благодать,придуркувате та терпляче населення,головна задача ротшильдів вибити самих кращих.
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Чомусь завжди на Цензорі ігнорують допомогу Литви. Вони почали постачати летальну зброю в Україну ще в 2015. США наважилися на це лише в 2018. Наша подяка і тим і тим, але я щиро захоплююся рішучістю та відвагою литовців.
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Що там казати, якби не Штати та Британія, то Раша захопила б вже всю Європу. Можливо ще Швейцарія і Ізраїль побрикались би.
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Интересно 92 процентов вооружения поступило из США,8 процентов из Канады.А на что потратило миллиарды украинский ВПК?
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